Krach des cryptomonnaies : la spéculation pour les pauvres

Il faut en effet avoir et le cœur et l'estomac bien accrochés pour prétendre traiter et échanger de telles monnaies à la volatilité inouïe. Elles ne sont, en réalité, qu'un instrument - un énième - de pure spéculation offrant une valeur intrinsèque nulle ! Achetez un bien immobilier et vous l'aurez toujours si le marché venait à se dégrader. Achetez une action en bourse et vous serez toujours propriétaire d'une partie de l'entreprise si le marché venait à s'effondrer. Achetez des bitcoins et vous n'aurez plus qu'à jeter votre ordinateur à la poubelle si sa valeur venait à se liquéfier (comme c'est le cas actuellement) car ce machin ne représente qu'un bout de code dont vous ne pouvez strictement rien faire et que quelqu'un d'autre au bout de la pyramide a eu la bonne idée de vous vendre.

Aussi éphémère qu'un amour d'été

Cette hystérie généralisée raconte en fait banalement une histoire maintes fois vécue. Elle reflète une contagion collective ayant gonflé par le passé la valorisation d'actifs bien plus tangibles qu'une cryptomonnaie - aussi éphémère qu'un amour d'été - mais tout aussi banale que le jeu des chaises musicales où les places sont limitées et dont seuls s'en sortent ceux qui vendent les premiers. Ce marché - qui vaut aujourd'hui quelques trillions de dollars et d'euros de moins pour s'être déjà largement dévalorisé ces derniers mois - ne vaut que grâce à d'autres joueurs qui sont d'accords de pousser plus haut et plus loin le "schmilblick".

Des milliers d'investisseurs crédules... pauvres

Plus grave - bien plus inquiétant et plus triste aussi : la crypto a prospéré sur un terreau de spéculateurs et d'investisseurs jeunes et précaires qui n'avaient pas les moyens de placer en bourse ni dans l'immobilier, trop chers pour eux. Soyons réalistes et honnêtes : dans un environnement où les nouvelles générations sont nettement moins bien loties que leurs aînés, dans un contexte où il semble si facile de gagner en spéculant par la grâce de la dérégulation et de la libéralisation totales des flux de capitaux, la crypto a vendu du rêve à la jeunesse, qui y a trouvé une manière idéale de se démarquer des anciens. Dans un monde où les inégalités sont aberrantes, où l'immense majorité des jeunes du monde entier sont désormais les nouveaux pauvres, la seule et unique arme à disposition de cette caste d'intouchables leur permettant de se distinguer fut la crypto qui a pu un temps les convaincre qu'ils se mettraient sur les pas des riches et des puissants, en usant accessoirement d'un instrument avant-gardiste.

Hélas pour ces jeunes et pour ces démunis pour lesquels la crypto fut littéralement une idéologie tant ils ne jurèrent plus que par elle, les riches investisseurs s'enrichirent davantage car c'est eux seuls qui étaient aux manettes de ces plateformes et de ce simulacre de marché. Aujourd'hui, des milliers d'investisseurs crédules - jeunes et moins jeunes mais pauvres - subissent frontalement et jusque dans leurs ultimes deniers ce dernier avatar en date d'un capitalisme sauvage qui ne sait ni ne peut prospérer que sur les cadavres des plus fragiles. C'est encore et toujours ceux qui peuvent le moins se permettre de perdre qui sont lésés et ratiboisés.

(*) Michel Santi est macro-économiste, spécialiste des marchés financiers et des banques centrales. Il est fondateur et directeur général d'Art Trading & Finance.

Il vient de publier « Fauteuil 37 » préfacé par Edgar Morin. Il est également l'auteur d'un nouvel ouvrage : « Le testament d'un économiste désabusé ».

Sa page Facebook et son fil Twitter.