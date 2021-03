La saga GameStop enflamme toujours Wall Street

La saga GameStop, nouvelle saison ? L'action du désormais célèbre distributeur de jeux vidéo est monté en flèche la semaine dernière, propulsant le cours à 101,85 dollars vendredi à la clôture, soit une hausse de 123% en cinq jours. Le titre a gagné plus de 100% sur la seule journée du 24 février à New York et a touché un plus à 185 dollars en séance jeudi, avant de consolider.

Les autres favoris des forums de Reddit ont largement accompagné ce mouvement de fièvre. Ainsi, AMC Entertainment a gagné 23% sur la semaine tandis que Koss Corp. a fait un bond de 25%, après avoir touché un plus haut jeudi dernier à 35 dollars (+150%). Plusieurs de ces titres ont fait l'objet de suspensions temporaires de cotation en...