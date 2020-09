Investir en Bourse tout en achetant sa baguette, le pari de la fintech Ismo

Réconcilier consommation et épargne pour encourager les jeunes actifs à investir en Bourse. C'est l'objectif de l'application mobile Ismo, développée par la fintech Wide Asset Management. Fondée par trois anciens banquiers et deux autres associés, cette société de gestion nouvelle génération propose d'investir au quotidien en s'appuyant sur le système de l'arrondi. Concrètement, avec Ismo lorsqu'un client règle son café 1,10 euro avec sa carte bancaire, 90 centimes sont automatiquement mis de côté et investis. 80 centimes sont investis pour l'achat d'une baguette à 1,20 euros, 91 centimes pour un panier de légumes à 5,09 euros, etc...

Une démarche quotidienne et "indolore"