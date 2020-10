L'IPO historique du chinois Ant Group parasitée par Washington  ?

L'affrontement économique et politique entre Washington et Pékin est loin d'être fini. Après Huawei, puis TikTok et la messagerie WeChat, c'est au tour des applications chinoises de paiement Alipay et WeChat Pay de se trouver dans le collimateur de l'administration Trump, qui a lancé cet été le programme "Clean Network" ("réseau propre"). Objectif du dispositif : exclure les acteurs chinois des services en ligne accessibles aux États-Unis.

Escalade dans les tensions sino-américaines

Selon les informations de Bloomberg, qui s'appuie sur des sources proches du dossier, des responsables américains étudient actuellement la possibilité d'imposer des restrictions à l'encontre des entreprises chinoises Ant Group (anciennement Ant Financial) et Tencent, derrière ces deux applications. Des hauts fonctionnaires estiment en effet que leur plateforme de paiement pourrait constituer une menace pour la sécurité nationale des États-Unis. Ils s'inquiètent notamment que la Chine puisse accéder aux données bancaires et personnelles de centaines...