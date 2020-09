Nouveau sursis accordé à TikTok et WeChat : 4 dates clés pour tout comprendre

TikTok et WeChat ont été sauvées, mais pour combien de temps ? Les applications chinoises, respectivement détenues par ByteDance et le géant Tencent, étaient menacées d'interdiction aux États-Unis à compter du dimanche 20 septembre - à moins qu'elles ne trouvent un repreneur local pour leurs activités américaines.

Samedi, un projet d'accord entre TikTok, application de vidéos courtes, à mi-chemin entre réseau social et play-back, et le groupe informatique Oracle et le géant de la distribution Walmart a été approuvé par la Maison Blanche. De son côté, WeChat a obtenu un nouveau sursis grâce à une décision de justice rendue in extremis dimanche. Retour sur la saga TikTok et WeChat en 4 dates clés.

6 août : Trump interdit, de fait, TikTok et WeChat aux États-Unis

Le président Donald Trump a adopté le 6 août deux décrets interdisant aux entreprises américaines toute transaction à compter du 20 septembre avec deux applications chinoises ultra-populaires : TikTok, qui revendique 100 millions d'utilisateurs aux États-Unis, et WeChat, utilisée par 19 millions de personnes sur le sol américain.

La publication de ces deux décrets revenaient, de fait, à interdire indirectement les applications sur le territoire américain en forçant les magasins d'applications (l'Apple Store, le Google Play Store...) à retirer les applis chinoises de leur catalogue - rendant ainsi leur téléchargement impossible....