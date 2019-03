La Grèce cartonne pour son retour sur le marché obligataire

Retour gagnant. La Grèce a réussi à lever 2,5 milliards d'euros à un taux de 3,9% lors de sa première émission obligataire à dix ans depuis une décennie, comme l'a annoncé mardi en fin de journée la Bourse d'Athènes dans un communiqué. La République hellénique est une signature qui s'arrache désormais : le carnet d'ordres de l'opération, pilotée par BNP Paribas, Citi, Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC et JP Morgan, s'est élevé à 11,8 milliards d'euros. Le taux d'intérêt a été fixé à 3,90%, à comparer à une indication initiale de 4,125%, révisée à 3,9-4,0% dans la matinée.

La Grèce est sortie il y a un peu plus de six mois, en août dernier, de la tutelle de ses créanciers internationaux, la fameuse "troïka" Commission européenne-BCE-FMI. Elle était revenue sur les marchés une première fois en juillet 2017, pour un emprunt obligataire à 5 ans seulement, avec un taux élevé de 4,625%. Elle est revenue en janvier dernier pour lever 2,5 milliards d'euros à un taux de 3,6% lors de l'émission d'une obligation à cinq ans.

Avec cet emprunt de format classique à 10 ans, la Grèce signe son retour officiel sur les marchés de la dette souveraine en zone euro. Le ministre grec des Finances, Euclide Tsakalotos, s'est félicité de "cette émission réussie".

La note de la Grèce avait été relevée de deux crans, de B3 à B1, le 1er mars, par l'agence Moody's qui a cité le bon avancement du programme de réforme économique du pays. Elle demeure en catégorie "high yield", à haut rendement et hautement spéculative, à quatre crans de la catégorie d'investissement. Le pays espère lever sur les marchés cette année de l'ordre de 9 milliards d'euros en tout pour renforcer la confiance des investisseurs dans l'économie grecque.

"Même s'il y a eu des à-coups, des objectifs repoussés ou ratés, la dynamique de la réforme apparaît de plus en plus ancrée avec de bonnes perspectives de nouveaux progrès et un faible risque de régression", avait commenté Moody's.