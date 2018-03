La Maif va mettre le turbo dans l’assurance vie et emprunteur

À rebours d'un Axa qui veut se renforcer à coups de milliards dans l'assurance dommages (en rachetant XL Group) et réduire son activité d'assurance vie aux États-Unis, la Maif s'est fixée comme axe stratégique dans son nouveau plan 2019-2022 en cours d'élaboration de se montrer « très volontariste dans l'assurance de personnes », ce qui recouvre la santé, la prévoyance, l'assurance vie, l'épargne retraite, a expliqué ce jeudi le directeur général adjoint, en charge de l'assurance de personnes, Thierry Courtet, lors d'une rencontre avec la presse.

L'assureur mutualiste, numéro cinq français sur le segment de l'auto, est convaincu que le secteur sera confronté à un « problème de tarissement de la matière assurable » comme l'expliquait son directeur général, Pascal Demurger, dans nos colonnes.

« Demain, avec la voiture autonome, nous savons que le marché de l'assurance IARD [incendie, accidents et risques divers, Ndlr] sera en décroissance à partir de 2022 ou 2025 maximum » a fait valoir Thierry Courtet. « D'abord conçue comme une diversification, et non comme notre cœur de métier, l'assurance de personnes va devenir un produit de conquête, rôle joué jusqu'ici par l'IARD », qui représente 80% de son chiffre d'affaires.