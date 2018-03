Axa s'offre XL Group pour 12,4 milliards d'euros

[Article mis à jour le 5/03 à 15h50]

L'opération devrait être la plus grosse acquisition du secteur de l'assurance depuis 2015 et la plus importante jamais réalisée par un européen sur un assureur américain. Le français Axa a annoncé ce lundi matin avoir conclu un accord en vue du rachat du groupe d'assurance et de réassurance XL, dont le siège est aux Bermudes, pour 15,3 milliards de dollars, soit 12,4 milliards d'euros, en cash, confirmant une information du week-end de l'agence Bloomberg. Axa lui-même vaut 60,7 milliards d'euros au cours de vendredi soir. L'accord a reçu le feu vert des conseils d'administration des deux groupes.

"Cette opération est une opportunité stratégique unique qui permet à Axa de faire évoluer son profil d'activité d'une entreprise majoritairement présente sur la vie, épargne, retraite vers un acteur dont l'assurance dommages devient le métier principal. Avec cette transaction, le groupe Axa va devenir le numéro 1 mondial de l'assurance dommages des entreprises en termes de primes" déclare Thomas Buberl, le directeur général, dans un communiqué publié ce lundi.

Axa devancera sur ce terrain l'Américain Chubb et l'allemand Allianz, qui avait également regardé le dossier XL.

Cette méga-acquisition, payée avec une coquette prime de 33% par rapport au cours de clôture de vendredi de XL, est fraîchement accueillie par les investisseurs : l'action Axa perd plus de 9% à deux heures de la clôture ce lundi à la Bourse de Paris, signant de loin la plus forte baisse du CAC 40 et effaçant plus de 5 milliards de capitalisation.

Très frappé par une année marquée par les catastrophes naturelles, notamment aux Etats-Unis, XL Group a dégagé une perte nette de 560 millions de dollars en 2017 pour des revenus de 11,3 milliards de dollars. Le groupe, qui emploie 7.400 personnes, s'est développé ces vingt dernières années par acquisitions, notamment celles de NAC Re, de Winterthur International et du français Le Mans Ré en 2003, et plus récemment celle de la compagnie Catlin (cotée à Londres, implantée aux Bermudes) en 2015. Le total de ses actifs s'élève à 63 milliards de dollars à fin 2017. XL a généré 15 milliards de dollars de primes en 2017.

Plus gros rachat depuis 2006 pour Axa

Quant à Axa, ce serait sa plus grosse acquisition au moins depuis 2006 et celle, auprès de Credit Suisse de Winterthur pour 12,3 milliards de francs suisses, soit 7,9 milliards d'euros à l'époque, dont il avait revendu les actifs aux Etats-Unis.

Moins de deux ans après sa nomination comme directeur général, succédant à Henri de Castries, Thomas Buberl imprime sa marque. Il a défini à l'automne les 16 pays clefs où il compte concentrer ses acquisitions, six émergents et dix développés, dont les Etats-Unis. Il y a 15 ans, le groupe français s'était offert l'américain Mony pour 1,3 milliard d'euros.

Un rachat de XL Group renforcerait son exposition au marché américain de l'assurance dommages. Affaiblis par les catastrophes naturelles à répétition, plusieurs acteurs sont devenus des cibles. En janvier, AIG a annoncé le rachat de Validus pour plus de 5,5 milliards de dollars.

"Le profil de risque du futur groupe Axa sera fortement rééquilibré vers les risques assurantiels, avec une plus faible exposition aux risques financiers" souligne également Thomas Buberl dans le communiqué annonçant l'accord d'acquisition.

[Axa avant et après le rachat de XL (et hors Axa US), répartition des profits avant impôts en 2016 : la part de l'assurance dommage (Property & Casualty) passe de 39% à 50%, celle de l'épargne diminue de 23% à 14%, celle de la gestion d'actifs de 10% à 4%. Crédits : Axa]

Axa confirme son intention de coter à Wall Street sa filiale américaine Axa Equitable Holdings, qui pourrait être valorisée près de 13 milliards de dollars. L'opération est prévue au deuxième trimestre de cette année.

"L'acquisition du groupe XL conduit Axa à revoir sa stratégie vis à vis de ses activités américaines existantes, dont il prévoit désormais d'accélérer le désengagement" précise le groupe français.



L'introduction en Bourse de la filiale américaine et des "transactions associées" doivent lui rapporter 6 milliards d'euros qui financeront une partie de l'acquisition de XL (le reste sera financé par 3 milliards de trésorerie disponible et 3 milliards d'émission de dette subordonnée). Le rachat de XL Group "génèrera également d'importants bénéfices de diversification en capital sous Solvabilité II, ainsi qu'un retour sur investissement élevé", évalué à 10% par Axa.