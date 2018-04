Laurent Mignon (Natixis) remplace Pérol à la tête de BPCE

Vers 23h30, la direction du groupe BPCE est sortie de son silence. Le conseil de surveillance du groupe bancaire mutualiste a annoncé jeudi soir avoir nommé, "conformément à l'avis rendu par le comité des nominations", Laurent Mignon, l'actuel directeur général de Natixis, filiale de banque de marchés cotée en Bourse, à la présidence du directoire, en remplacement de François Pérol.

"François Pérol a fait part au conseil de son intention de poursuivre d'autres projets professionnels après avoir consacré près de 10 ans à la création, au développement et à la croissance du groupe".

La révélation de son départ a surpris jeudi, alors que son mandat courait jusqu'en mai 2020 et qu'il avait présenté un nouveau plan stratégique, TEC2020, en novembre dernier. Dans le communiqué, le conseil rend hommage au travail accompli par le dirigeant arrivé en 2009, soulignant :

"Sous son impulsion et son autorité, BPCE a été en mesure de surmonter la crise de 2008-2009 et de devenir aujourd'hui le deuxième groupe bancaire et d'assurance en France et l'un des dix premiers en Europe, fort d'un haut niveau de solvabilité et d'une rentabilité solide".

Cité dans le communiqué, François Pérol, qui devrait retourner à la banque d'affaires Rothschild, où il a été associé gérant de 2005 à 2007, a déclaré :

"Si j'ai pu prendre cette décision aujourd'hui, c'est parce que j'ai l'assurance que notre groupe est solide, audacieux et fidèle à ses valeurs. C'est aussi parce que j'ai la certitude que Laurent Mignon a toutes les qualités, humaines et professionnelles, pour poursuivre la dynamique engagée."

[François Pérol et son bras droit Laurent Mignon présentaient ensemble à chaque trimestre les résultats de BPCE et Natixis, cotée en Bourse]

Plan de succession

De son côté, Natixis a indiqué avoir "d'ores et déjà engagé un processus de succession à Laurent Mignon, qui devrait aboutir dans les prochains jours, confortant les perspectives stratégiques et financières de Natixis à court et moyen termes". Le directeur financier de BPCE, François Riahi, devrait prendre la tête de Natixis.

Ancien de la banque Indosuez et des AGF, Laurent Mignon, 54 ans, diplômé de HEC et du Stanford Executive Program, avait été appelé en 2009 au chevet de Natixis, banque d'investissement déficitaire de 2,8 milliards d'euros, plombée par la crise des subprimes. Il prendra la tête d'un vaste groupe bancaire qui emploie plus de 106.500 collaborateurs et revendique plus de 31 millions de clients, dont 9 millions de sociétaires, principalement à travers ses deux réseaux de banque de détail.