Natixis lance la première banque mobile d'Algérie

Si le groupe BPCE (Banque Populaire Caisse d'Épargne) tarde à lancer sa banque mobile en France, sa filiale Natixis vient de dégainer la sienne en Algérie, sous la marque Banxy, qui présentée comme « la première banque mobile en Algérie ».

Présente depuis 1998 dans le pays, où elle fut la première banque française à s'implanter, Natixis y emploie plus de 800 personnes sur place et servait jusqu'à présent la clientèle d'entreprises (grandes et petites, professionnels).

« Nous souhaitions depuis quelques années nous développer dans la banque de détail. Nous vivons des dépôts de nos clients et le "retail" permet d'équilibrer notre modèle purement corporate », nous explique Boris Joseph, le directeur général de Natixis Algérie. « Notre marque n'étant pas très visible et notre réseau de taille modeste, avec 28 centres d'affaires, nous avons décidé de basculer vers la banque mobile. »

Gratuite, l'application Banxy, disponible sur iPhone et Android, permet d'ouvrir un compte entièrement depuis son smartphone : les documents d'identification sont vérifiés au travers d'une vidéoconférence sécurisée par un conseiller clientèle de Natixis Algérie. Le compte n'est cependant activé qu'après vérification du dossier physique par la banque.

Comme les meilleures néobanques européennes

Outre l'ouverture de compte 100% à distance, Banxy offre toute une série de fonctions à piloter depuis son smartphone, comme chez les meilleures néobanques européennes, et pour cause : la solution technologique est celle de la startup allemande Fidor, rachetée par BPCE à l'été 2016.

Banxy propose aussi le virement instantané par téléphone entre particuliers (uniquement entre clients de Natixis), le solde mis à jour en temps réel, la modification du plafond de la carte en temps réel ou le blocage de celle-ci, et des fonctions n'existant pas en Algérie comme le virement programmé, ainsi que l'historique de relevés de comptes sur six mois (payant chez les autres banques). Son modèle de néobanque mobile lui permet d'afficher des tarifs plus bas que le marché :

« Nous nous distinguons de la concurrence par la carte gratuite et les retraits gratuits hors réseau [facturés entre 30 et 200 dinars, soit 0,15 à 1,5 euro ailleurs]. La commission de gestion de comptes est dans la moyenne du marché, à 3.000 dinars par an [environ 18 euros] » nous détaille Julien Jolivet, le directeur de l'exploitation "retail" Natixis Algérie. « Notre cible, ce sont les jeunes urbains connectés, les Millenials, très demandeurs de ce type de solutions qu'ils connaissent par les médias français. Nous espérons aussi que cette innovation s'étende par effet de contagion à notre clientèle naturelle d'entreprises pour leurs enfants, leur entourage. »

[La campagne de publicité de Banxy]

Rassurer avec le réseau d'agences physiques

La tarification incite au comportement « vertueux », c'est-à-dire à réaliser par soi-même les opérations via l'application, mais les clients pourront venir en agence en cas de besoin :

« Nous proposons une expérience digitale et mobile mais aussi la jonction avec notre réseau physique. Grâce à la technologie de Fidor, nous avons pu interfacer l'application Banxy avec notre système d'information core banking » souligne Julien Jolivet. « C'est important de rassurer avec une présence physique et c'est différenciant » fait valoir Boris Joseph.

Un centre d'appels ouvert 12 heures par jour cinq jours par semaine assistera également les clients. L'offre sera progressivement enrichie de produits d'épargne et de crédit, y compris immobilier, à mesure que l'entreprise obtiendra les autorisations du régulateur algérien.

Natixis, qui a généré en Algérie un produit net bancaire de 6,8 milliards de dinars en 2017 (près de 50 millions d'euros) avec un total de bilan de 1,1 milliard d'euros, se garde de communiquer des objectifs chiffrés. Tout en affirmant « ne pas avoir vocation à devenir un acteur majeur du marché algérien grand public », encore dominé par les banques publiques (environ 90% du marché) et la Poste (chaque Algérien détenant un compte postal). En février dernier, le gouverneur de la Banque d'Algérie avait exhorté les établissements du pays à redoubler d'efforts pour accroître la bancarisation et l'inclusion financière. Le taux de bancarisation avoisinerait les 33% (hors compte postal) dans ce pays de 40 millions d'habitants.