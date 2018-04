François Pérol démissionne de Banque Pop Caisse d'Epargne

François Pérol, le président du directoire de BPCE, et ex-secrétaire général adjoint de l'Elysée sous Nicolas Sarkozy, a décidé de démissionner de ses fonctions à la tête du groupe bancaire mutualiste, a révélé le site du magazine Challenges. Pourtant, son mandat n'arrivait en échéance qu'en mai 2020. Cette démission intervient près d'un an après sa relaxe en appel, en juin 2017, dans le cadre de poursuites pour prise illégale d'intérêts.

Le président du groupe issu de la fusion des Banques populaires et des Caisses d'épargne était soupçonné d'avoir influencé ce rapprochement, alors que les agents de l'administration publique sont tenus à un délai de carence de trois ans avant de rejoindre une entreprise sur laquelle ils ont formulé des avis et propositions.

En toute fin d'année dernière, la directrice générale chargée des finances, de la stratégie et des affaires juridiques, Marguerite Bérard-Andrieu, 40 ans, major de la promo de l'ENA d'Emmanuel Macron, avait quitté le groupe. Son arrivée avait été annoncée quelques semaines plus tard chez BNP Paribas.

Retour chez Rothschild ?

Agé de 54 ans, diplômé de HEC et de l'Institut d'études politiques de Paris, ancien élève de l'ENA (major de sa promotion, Jean-Monnet), le président de BPCE aurait présenté officiellement sa démission auprès du conseil de surveillance de la banque. Laurent Mignon, le directeur général de la filiale Natixis, serait pressenti pour le remplacer, affirme de son côté le journal Les Echos. Silence radio pour l'instant au siège de BPCE. François Pérol présentait à chaque trimestre les résultats en tandem avec Laurent Mignon et Natixis a enchaîné les bonnes performances ces derniers mois.

Depuis son arrivée à la tête du groupe bancaire en 2009, François Pérol a engagé le groupe mutualiste dans une profonde modernisation (simplification de l'organigramme, fusion des caisses notamment) et une transformation numérique accélérée. Ce vaste groupe bancaire emploie plus de 106.500 collaborateurs et revendique plus de 31 millions de clients, dont 9 millions de sociétaires, principalement à travers ses deux réseaux de banque de détail.

Selon Challenges, il retournerait à la banque d'affaires Rothschild & Cie, où il a été associé-gérant de 2005 à 2007. Inspecteur des finances, il a fait l'essentiel de sa carrière à la direction du Trésor. Il a aussi été directeur de cabinet adjoint de Francis Mer, au ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, puis de Nicolas Sarkozy, au même ministère.