Les fonds d'actions mondiaux décollectent massivement, les fonds obligataires aussi : c'est la course au cash

Anticipant un manque de liquidité des marchés, les fonds d'actions mondiaux ont procédé à des ventes massives au cours de la semaine glissante du 6 au 11 mai, les investisseurs craignant un ralentissement économique et un nouveau resserrement de la politique monétaire des principales banques centrales pour juguler une inflation qui s'installe durablement.

A la recherche de liquidité

Au cours de la cinquième semaine consécutive de ventes nettes, les investisseurs ont liquidé des fonds d'actions mondiales (Global Equity Funds) pour une valeur de 10,53 milliards de dollars, contre seulement 1,65 milliard de dollars de ventes nettes la semaine précédente, selon la société américaine de services financiers Refinitiv Lipper (propriété de Reuters depuis 1998).

GRAPHIQUE : Flux de fonds : actions (en rouge), obligations (vert) et marché monétaire mondiaux.

L'indice MSCI des actions mondiales, qui mesure la performance des marchés boursiers de pays économiquement développés, a plongé cette même semaine à 607,4, son plus bas niveau depuis un an et demi, les pressions inflationnistes faisant craindre un atterrissage brutal de l'économie.

Les fonds d'actions américains (US equity funds) ont enregistré pour leur part des ventes nettes pour un montant de 8,46 milliards de dollars, tandis que les fonds d'actions européens cédaient 4,33 milliards de dollars. Cependant, les investisseurs ont été acheteurs nets de fonds asiatiques pour un montant de 2,23 milliards de dollars.

Vu sous l'angle sectoriel, les fonds financiers ont enregistré une sixième semaine consécutive de sorties, pour un montant de 1,71 milliard de dollars. Les investisseurs ont également retiré environ 0,7 milliard de dollars chacun des secteurs minier et industriel.

GRAPHIQUE : Flux de fonds : Fonds d'actions mondiales par secteur.

Les fonds obligataires mondiaux également à la recherche de liquidité

Pendant ce temps, les fonds obligataires mondiaux ont affiché des sorties de 13,23 milliards de dollars, pour là aussi une sixième semaine consécutive de ventes nettes.

Les fonds obligataires mondiaux à court et moyen terme ont enregistré des sorties de 8,14 milliards de dollars, soit la plus importante sortie hebdomadaire depuis au moins juin 2020, mais les fonds d'obligations d'État ont engrangé une troisième collecte hebdomadaire, d'une valeur nette de 3,38 milliards de dollars.

GRAPHIQUE : Flux de fonds obligataires mondiaux au cours de la semaine glissante du 6 au 11 mai.

Monnaies, matières premières..

Les investisseurs ont également retiré 1,73 milliard de dollars des fonds du marché monétaire, ce qui représente leur deuxième vente nette hebdomadaire consécutive.

Les données relatives aux fonds de matières premières ont montré que les ventes nettes hebdomadaires dans les fonds d'or et de métaux précieux ont atteint un pic de 1,54 milliard de dollars sur deux mois, alors que les prix de l'or sont passés sous leur moyenne mobile de 200 jours.

Sur les marchés émergents, même phénomène de décollecte

Une analyse de 24.155 fonds de marchés émergents a montré que les investisseurs ont vendu 2,49 milliards de dollars de fonds d'actions et 2,65 milliards de dollars de fonds d'obligations, marquant ainsi une cinquième semaine consécutive de décollecte dans ces deux segments.

GRAPHIQUE : Flux de fonds - Actions et obligations des marchés émergents

(avec Reuters. Source graphiques et données: Refinitiv Lipper)