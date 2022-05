Inflation galopante, remontée des taux américains..., les Bourses européennes en forte chute

L'humeur n'était pas au beau fixe ce jeudi matin à l'ouverture des Bourses européennes. Les places de Paris et Milan perdaient respectivement 1,55% et 1,57% vers 10H40 (heure de Paris). Francfort chutait de 2,02% et Londres de 2,18% après la publication des chiffres trimestriels de la croissance britannique, qui ralentit à 0,8% pour les trois premiers mois de l'année. En Asie, la Bourse de Tokyo a chuté de 1,77% et celle de Hong Kong de 2,24%.

Ces chiffres font suite à la baisse des principaux indices de Wall Street la veille : l'indice Dow Jones a reculé de 1,02%, le S&P-500 de 1,65% et le Nasdaq Composite, plombé par le recul d'Apple (-5,2%), de 3,18%. Les chiffres sur l'inflation aux Etats-Unis alimentent les inquiétudes au sujet du rythme du resserrement monétaire de la Réserve fédérale et de son impact sur l'économie. Si la hausse des prix à la consommation aux Etats-Unis a nettement ralenti en avril sous l'effet du recul des prix de l'essence, l'inflation a continué d'accélérer, au-dessus des attentes des économistes, ce qui donne à penser que ce ralentissement est temporaire. L'indice "core CPI", qui exclut l'énergie et l'alimentation, a même accéléré avec une hausse de 0,6% sur un mois après +0,3% en mars.

Lire aussi 8 mnÉtats-Unis : L'histoire montre que la hausse des taux de la Fed ne suffira pas à éviter une récession

"La hausse plus forte que prévu de l'inflation a renforcé les inquiétudes quant à la nécessité pour la Fed d'accélérer le resserrement de sa politique monétaire", a commenté Rodrigo Catril, chez National Australia Bank. Les données de mai seront publiées cinq jours avant la réunion de juin de l'institution et une hausse de taux de 75 points de base deviendrait une "forte possibilité" en cas d'une nouvelle mauvaise surprise, a-t-il ajouté. Dans un environnement rendu anxiogène par la poursuite de la guerre en Ukraine, les confinements mis en place en Chine, l'inflation persistante et les craintes d'accélération du durcissement monétaire, les acteurs de marché redoutent un ralentissement économique brutal, voire une récession pour les plus pessimistes d'entre eux.

Resserrement monétaire dans la zone euro

Les places financières européennes réagissent également aux annonces de Christine Lagarde la veille. La présidente de la Banque centrale européenne a enclenché le processus de normalisation monétaire indiquant que celle-ci pourra intervenir au début du troisième trimestre. L'institution mettra ainsi un terme à son programme d'achats d'actifs (APP) suivi "quelques semaines" plus tard d'un relèvement de ses taux. "Mes attentes sont qu'ils [les achats d'obligations] devraient être achevés au début du troisième trimestre", a ainsi déclaré Christine Lagarde lors d'une conférence en Slovénie. "La première hausse des taux (...) aura lieu quelque temps après la fin des achats nets d'actifs (...), ce qui peut signifier une période de quelques semaines seulement", a-t-elle ajouté. Alors que le sujet divisait les vingt-sept, la BCE a tranché face à une inflation galopante.

L'inflation durablement installée

Comme aux Etats-Unis, l'inflation s'est durablement installée en Europe. Les prévisions de l'Insee ont en effet fait état d'une inflation qui continue de grimper : Après avoir atteint 4,8% au mois d'avril, l'indice des prix à la consommation pourrait dépasser la barre symbolique des 5% d'ici juin. "Les chocs d'offre négatifs avec la guerre en Ukraine et la politique zéro covid en Chine augmentent les tensions sur les quantités et les prix. S'agissant des prix, ils atteignent des niveaux inédits depuis le début de nos séries dans l'agriculture (+69% pour les céréales), l'industrie. Ces prix à la production continuent de se transmettre aux prix à la consommation", expliquait mercredi Julien Pouget, chef du département de la conjoncture à l'Insee, lors d'un point presse lundi.

À Paris, les poids lourds de l'industrie du luxe Kering, LVMH et Hermès perdent de 3,70% à 4,46%. À Francfort, Commerzbank, Siemens et Heidelbergcement abandonnent de 2,71% à 5,89% après la publication de leurs résultats. En hausse, le fabricant de semi-conducteurs STMicroelectronics gagne 3,45% après avoir dit viser un chiffre d'affaires annuel supérieur à 20 milliards de dollars (19,04 milliards d'euros) en 2027 au plus tard, grâce à une demande toujours soutenue des secteurs automobile et industriel et des constructeurs de smartphones.