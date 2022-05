Pour le patron du fonds souverain norvégien, le monde est à l'aube d'un des "plus importants changements depuis 30 ans"

Nicolai Tangen, le patron du fonds souverain norvégien, le plus gros du monde avec ses quelque 1.200 milliards d'euros d'actifs sous gestion, a expliqué aujourd'hui sa vision de l'avenir proche. Et, vu des fjords, l'horizon est plutôt sombre. Le DG de Norges Bank Investment Management (ex-"Fonds pétrolier de Norvège) s'attend en effet à des conditions de marchés difficiles en raison de l'évolution de la situation géopolitique et de l'inflation:

« La probabilité d'un scénario d'horreur où le fonds chute de 40 % a augmenté », a-t-il déclaré devant l'assemblée législative monocamérale de Norvège, à Oslo.

Auditionné par la commission des finances du Storting (l'assemblée nationale) pour le rapport annuel du gouvernement sur la gestion du "fonds pétrolier", Nicolai Tangen a expliqué aux élus du "Storting" (ou "grande assemblée"), les raisons de son pessimisme, rapporte le quotidien économique norvégien Dagens Næringsliv (en anglais "Today's Business"), troisième du pays par le tirage.

« À peine avions-nous commencé à mettre la pandémie de Covid derrière nous en imaginant que tout redeviendrait "normal", que ça s'est encore rétréci. Après le Covid qui a durement affecté notre fonds, l'invasion de l'Ukraine par la Russie fera de même », a dit Nicolai Tangen.

Les plus grands changements en une génération

Dans sa déclaration préliminaire écrite qu'il avait adressée à la commission des Finances du parlement norvégien en prévision de son audition, Nicolai Tangen déclare :

« Les conséquences géopolitiques de la guerre sont difficiles à prédire mais nous allons sans doute au devant des plus importants changements depuis trente ans. »

Il précisait :

« Il ne fait guère de doute que la montée des tensions entre les superpuissances et la remise en cause de la mondialisation vont affecter les marchés. »

Inflation/stagflation, Ukraine, dé-mondialisation... le mauvais triptyque

Pour Nicolai Tangen, la hausse des prix, déjà bien engagée avant le déclenchement de la guerre en Ukraine, a continué de s'accélérer alors que les taux d'intérêt sont très bas et que les cours des actions restent élevés.

Mais il y a pire que l'inflation : avec une inflation élevée et une faible croissance économique, c'est le risque de "stagflation" qui menace, et il a augmenté au cours des six derniers mois.

« La stagflation est le pire que l'on puisse imaginer », selon lui.

Sur les marchés, il n'y a "nulle part où se cacher"

Le fonds norvégien, qui investit tous ses actifs en actions et obligations étrangères, ainsi que sur les marchés immobiliers et dans des projets d'énergies renouvelables, n'a "nulle part où se cacher" et doit gérer les risques liés à son exposition aux marchés mondiaux, a poursuivi Nicolai Tangen.

"Tout cela mis bout à bout signifie que nous allons au-devant d'une période agitée", a-t-il prédit.

-90% : son portefeuille d'actions russes devenu totalement invendable

Le fonds souverain norvégien n'est actuellement pas en mesure de vendre son portefeuille d'actions russes car le marché de ces actifs ne fonctionne pas et de nombreuses entreprises figurent sur des listes de sanctions mondiales, a déclaré mardi le PDG du fonds, Nicolai Tangen. .



Le fonds détenait des actions russes d'une valeur de quelque 27 milliards de couronnes norvégiennes (2,86 milliards de dollars) à la fin de 2021, soit 0,2 % de sa valeur totale, mais a depuis déclaré que la valeur de ces actifs avait chuté d'au moins 90%.

Le fonds norvégien a perdu 68 milliards d'euros au 1er trimestre

Pour autant, le rendement du fonds est particulièrement solide du fait de la reprise des marchés boursiers en 2020 et 2021 amenant le fonds bien au-delà des 12.000 milliards de couronnes norvégiennes.

Mais, au premier trimestre 2022, gros trou d'air. Est-ce un signe annonciateur de ces temps difficiles évoqués par Tangen devant le Storting? Toujours est-il que la Banque centrale de Norvège qui a sous tutelle le plus gros fonds souverain de la planète, avait indiqué le 24 avril que celui-ci avait subi une perte de quelque 68 milliards d'euros au premier trimestre du fait des turbulences financières liées notamment à la guerre en Ukraine.

Alimenté par les revenus pétroliers de l'État norvégien, l'énorme bas de laine a chuté de presque 5% (-4,9%), voyant sa valeur tomber à 11.657 milliards de couronnes (1.216 milliards d'euros).

"Le premier trimestre a été caractérisé par des troubles géopolitiques qui ont affecté les marchés", a expliqué le numéro deux du fonds, Trond Grande, cité dans un communiqué.

Dans le détail, les investissements en actions, qui représentent 70,9% du portefeuille, ont perdu 5,2% au cours du trimestre. Et les placements obligataires, qui constituent 26,3% des actifs, ont perdu, eux, 4,8%. En revanche, les investissements dans l'immobilier (2,7% du portefeuille) ont gagné 4,1%.

L'ensemble de ces investissements sont réalisés hors de Norvège, plus gros exportateur d'hydrocarbures d'Europe de l'Ouest, afin de ne pas surchauffer l'économie nationale.

Ce mardi 3 mai, selon le compteur qui tourne en direct sur le site de la banque centrale norvégienne, le fonds pesait 11.721 milliards de couronnes norvégiennes (1.178 milliards d'euros), ce qui représente 2,17 millions de couronnes (218.321 euros) pour chacun des 5,4 millions d'habitants du pays scandinave.

Avoir la confiance du peuple - c'est-à-dire, les propriétaires du fonds

Face à la commission des finances, Nicolai Tangen a soutenu qu'au final, ce qui comptait le plus dans cette situation, c'était la solidité du fonds: et fort heureusement, a-t-il assuré, le fonds de pension norvégien dispose de ressources suffisantes pour gérer cette incertitude et ce risque, même s'il est plus difficile de gagner de l'argent en période de fluctuations soudaines.

Enfin, dernier point central, la confiance. Pour le DG du fonds souverain, il faut que la direction du fonds communique bien avec les propriétaires - c'est-à-dire le peuple norvégien - pour maintenir la confiance.

(avec reuters et AFP)

