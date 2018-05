Les marchés plombent Société Générale et BNP Paribas

[Article mis à jour à 9h35]

La volatilité sur les marchés boursiers et la correction de février n'ont pas profité à tous les acteurs. Si les banques américaines telles que Morgan Stanley et Goldman Sachs ont battu les attentes grâce à un regain d'activité sur les marchés, les banques françaises BNP Paribas et Société Générale, qui ont publié ce vendredi matin leurs résultats trimestriels, affichent des performances en berne dans ce domaine.

L'action Société Générale dégringole de plus de 7% dans les premiers échanges à la Bourse de Paris, celle de BNP Paribas de plus de 3%.

Le produit net bancaire de BNP Paribas, première banque de la zone euro par les actifs, a reculé de 4,4% à 10,8 milliards d'euros au premier trimestre, légèrement en deçà des attentes. Il est en baisse de 14,6% dans les activités de marché à 1,5 milliard, certes par rapport à une base de comparaison élevée l'an dernier mais aussi du fait de la chute des revenus issus de l'obligataire et des changes (-31,4%). L'activité de banque de détail affiche, en revanche, une légère croissance (+0,4%). Le bénéfice net part du groupe est en repli de 17,3% à 1,5 milliard d'euros.

"Même si le contexte de marché a été moins porteur en Europe qu'au premier trimestre 2017, ces résultats sont en ligne avec la trajectoire du plan 2020 et l'atteinte de ses objectifs", a commenté le directeur général, Jean-Laurent Bonnafé, dans un communiqué.

Boursorama moteur de conquête de clients

Du côté de la Société Générale, le produit net bancaire a reculé de 2,8% à 6,29 milliards d'euros, en dessous du consensus. Le bénéfice net est en hausse de 13,8% à 850 millions d'euros, grâce à la forte baisse des provisions par rapport à l'an dernier (pour litiges et mauvaises créances). Ajusté des éléments non récurrents, il est en repli de 13,5%.

Les revenus des divisions de marchés sont en recul de 18% à 1,3 milliard d'euros, plongeant même de 31,1% dans les activités de taux, crédit, changes et matières premières, contre 10,7% sur les marchés d'actions, le tout "dans un contexte de dollar plus faible et par rapport à une base de comparaison élevée sur les produits de taux au premier trimestre 2017, en dépit d'une performance commerciale résiliente", observe la Soc Gen.

"Une performance décevante" a réagi le courtier Jefferies dans une note ce vendredi matin, qui évoque "des gains de part de marché au détriment des revenus".

Dans la banque de détail, en France, le produit net bancaire est en léger repli, de 0,7% à 2 milliards d'euros, du fait de moindres renégociations de prêts immobiliers. Le réseau au carré rouge et noir confirme s'attendre à une stabilisation cette année et indique gagner des clients dans la banque privée. Elle se félicite des performances de sa banque en ligne Boursorama, qui "démontre une nouvelle fois la force de son moteur de conquête, avec l'acquisition de 126.000 clients sur le trimestre, signant un trimestre record en hausse de 57%". Le leader français de la banque en ligne compte 1,4 million de clients à fin mars.