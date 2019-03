Pourquoi les banques européennes ont renoncé à rivaliser avec les géants de Wall Street

« C'est un choc », réagit un grand banquier de la place. « Un choc qu'un groupe comme BNP Paribas annonce réduire la voilure dans la banque de financement et d'investissement [BFI, pour les grandes entreprises, les institutions financières et le secteur public, ndlr]. Et qu'il se pose des questions sur l'avenir de ses activités et sa capacité à concurrencer Citi ou JPMorgan », confie ce spécialiste des marchés.

La première banque européenne par les actifs, une des rares pouvant se prétendre d'envergure mondiale dans ce domaine, a annoncé le 6 février une perte de 225 millions d'euros au quatrième trimestre dans son activité « Global Markets », ce qui n'était pas arrivé à BNP Paribas depuis la crise de 2008. Les turbulences sur les marchés, fin 2018, se sont soldées par la pire performance boursière depuis dix ans pour les principaux indices mondiaux et une chute de 18 % à 20 % des revenus des sept principales banques d'investissement européennes ce trimestre selon l'agence de notation Moody's.

Baisse structurelle

La banque de la rue d'Antin a diagnostiqué un mal plus profond qu'un trou d'air conjoncturel : « une baisse structurelle » des revenus de tout le secteur, selon Yann...