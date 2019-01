Soc Gen noue une alliance stratégique en Afrique avec Absa

Société Générale n'avait pas caché ses ambitions en Afrique et son souhait de sortir du périmètre restreint de la seule partie francophone. Ce vendredi 18 janvier, la banque française, présente dans 19 pays du continent, annonce un accord avec le groupe sud-africain Absa, à l'empreinte très complémentaire, en vue de proposer "une offre panafricaine de services bancaires à destination des grands clients".

« Ce partenariat s'appuiera sur la complémentarité géographique et les forces conjuguées de Société Générale et d'Absa pour renforcer leurs savoir-faire et proposer une gamme étendue de produits et de services bancaires aux grandes entreprises et institutions financières, domestiques et internationales, opérant en Afrique. Cet accord va également permettre aux deux établissements d'accroître leur couverture clients au-delà de leurs marchés traditionnels en déployant cette offre plus large de services financiers à travers 27 pays d'Afrique » expliquent les groupes dans un communiqué commun.



Cet accord commercial est non exclusif mais portera au fil du temps sur « de nouveaux services et produits complémentaires ». La Société Générale, qui est une banque de détail avec des réseaux d'agences en Afrique, va surtout s'appuyer sur ses activités de banque de financement et d'investissement dans cet accord : elle a d'ailleurs créé une plateforme spécialisée dans les financements structurés à Abidjan, pour les grands projets d'infrastructures qui se déploient partout en Afrique sub-saharienne.



Né de la fusion de plusieurs banques sud-africaines et des actifs sur le continent de la britannique Barclays, qui détient désormais moins de 15% du capital, Absa Bank était ouvertement en quête de partenariats stratégiques, notamment avec une banque internationale ayant un accès facile aux marchés en euro et en dollar. Il était le candidat naturel à une telle alliance stratégique non capitalistique avec Soc Gen, comme nous l'évoquions dans nos colonnes en décembre.

Des discussions avaient eu lieu cet été, selon Reuters, entre les deux groupes au sujet du rachat de la filiale de « custody » de Société Générale, à Johannesbourg. L'accord de ce vendredi se double en effet d'une cession de cette activité de conservation de titres, de banque dépositaire et de compensation de dérivés de la Soc Gen en Afrique du Sud à Absa (pour un montant non précisé).

« Les besoins en services bancaires des grandes entreprises africaines et des groupes internationaux présents en Afrique sont de plus en plus complexes et nécessitent des expertises qui étaient, pour l'essentiel et jusqu'à présent, disponibles uniquement dans les économies plus matures. D'autre part, de plus en plus de champions régionaux émergent sur le continent, pour lesquels les marchés domestiques sont devenus trop étroits. Unir nos forces par cet accord est une démarche tout à fait pertinente pour accompagner le développement économique du continent », a commenté le directeur général de Société Générale, Frédéric Oudéa.

Cap sur la Chinafrique

Société Générale réalise 1,3 milliard d'euros de produit net bancaire annuel en Afrique, ce qui représente environ 5% de l'activité mondiale du groupe. Cette part devrait plus que doubler et approcher 10% à 12% à horizon 2030, si le rythme de croissance annuel de 10%-11% se poursuit (l'objectif du plan stratégique 2020, plus conservateur, est de 8% par an pour la zone). Présent au Maroc depuis 100 ans, au Sénégal, en Côte d'Ivoire et au Cameroun depuis 50 ans, le groupe français ne couvre que 15% du PIB du continent, faute de présence dans les plus grandes économies que sont le Nigeria, l'Afrique du Sud (hors métiers de titres) et l'Angola.



L'accord comprend aussi une offre commerciale conjointe à destination des multinationales chinoises opérant en Afrique. La Société Générale a déjà déployé un réseau de "Desks Chine" dans onze de ses filiales locales sur lequel s'appuiera le groupe Absa.