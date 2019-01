Soc Gen chute en Bourse après son profit warning

Après Natixis, JP Morgan et Citigroup, c'est au tour de Société Générale d'annoncer une chute de ses revenus de trading, sur fond de mini-krach sur les marchés en décembre. La banque de La Défense a annoncé ce jeudi 17 janvier s'attendre à une baisse de 20% de ses revenus dans ses activités de marchés au quatrième trimestre en raison de la forte volatilité sur les marchés financiers. Elle indique également que les cessions annoncées en fin d'année dernière (en Serbie, dans La Banque Postale Financement) se traduiront par une charge exceptionnelle de 240 millions d'euros dans ses comptes du quatrième trimestre.

"L'environnement difficile sur les marchés de capitaux mondiaux devrait entraîner une baisse des revenus des Activités de Marchés et Services aux Investisseurs d'environ -20% au T4-18 par rapport au T4-17 et d'environ -10% en 2018 par rapport à 2017, ainsi qu'une hausse significative des encours pondérés au titre des risques de marché" précise la banque dans un communiqué.

L'action Soc Gen perd plus de 4% ce jeudi matin à la Bourse de Paris, entraînant les autres valeurs bancaires : BNP Paribas cède 2,5% et Crédit Agricole près de 2%.

"Toutes les activités de la banque de détail et services financiers internationaux ainsi que celles de financement et conseil devraient être en ligne avec les anticipations communiquées par le groupe", relativise la banque, qui maintient ses prévisions dans la banque de détail en France (soit un recul de 1% à 2% sur 2018).

Après Natixis et Soc Gen, BNP Paribas ?

En décembre, Natixis, la filiale cotée de la banque mutualiste BPCE, avait lancé un avertissement sur ses revenus du quatrième trimestre en raison de pertes dans son portefeuille de dérivés actions sur les marchés asiatiques. Selon l'agence Bloomberg, BNP Paribas aurait perdu 80 millions de dollars dans ses activités de trading sur l'indice S&P 500. La banque de la rue d'Antin doit publier ses résultats le 6 février prochain.

Du côté des grandes banques américaines, qui viennent de publier leurs résultats pour le quatrième trimestre, elles ont toutes été pénalisées par le contexte difficile sur les marchés, le Dow Jones ayant connu son pire mois de décembre depuis 1931.

Lire aussi : Marchés : "Apocalypse Dow" en attendant le "Big Low " ?

JPMorgan a vu ses revenus dans l'obligataire chuter de 18% entre octobre et décembre, Citigroup de 21%. Chez Goldman Sachs, le dynamisme du trading actions (+17%) et des conseils en fusions et acquisitions a amorti les pertes liées au trading obligataire (-18%).