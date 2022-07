CAC 40 : les titres qui s'envolent ou dévissent après la publication des résultats financiers

La saison des résultats semestriels d'entreprises se poursuit ce mercredi. De nombreuses entreprises du CAC 40 et de l'indice élargi SBF 120, dont certaines opérant à l'international, parmi lesquelles LVMH, Danone, Michelin, Eurofins, ou encore Wordline ont animé la séance boursière de cette matinée.

Accueil mitigé pour LVMH

LVMH oscillait autour de l'équilibre (+0,16% à 626,20 euros), après une ouverture en baisse à la suite de ses résultats publiés mardi, qui ont encore dépassé ceux de l'an passé et les anticipations des analystes. Le numéro un du luxe a accumulé un bénéfice net de 6,5 milliards d'euros sur les six premiers mois de l'année, soit un bond de 23% sur un an, concédant avoir augmenté certains de ses prix dans un contexte de forte inflation. Dans le secteur, Kering perdait 0,70% à 521,20 euros, et Hermès prenait 0,34% à 1.196 euros.

Danone, la prudence reste de mise

Après la publication des résultats du premier semestre de Danone, les investisseurs restaient de marbre à la Bourse de Paris, le cours grappillant +0,02% à 54,98 euros dans un marché en légère hausse de 0,39% à 10h50. Le fleuron de l'agroalimentaire français, Danone, a relevé ses objectifs de croissance de chiffre d'affaires, porté par la hausse des prix, pour l'année 2022. Mais la prudence reste de mise dans un contexte économique volatil, insiste son directeur général, Antoine de Saint-Affrique.

Valeo monte

L'équipementier automobile français Valéo gagnait 3,7% à la Bourse de Paris après avoir publié un bénéfice semestriel légèrement supérieur aux prévisions. Valéo a vu son chiffre d'affaires augmenter de 5% au premier semestre à 9,41 milliards d'euros mais est tombé dans le rouge avec une perte nette de 48 millions d'euros. Mardi, l'entreprise a réitéré ses attentes pour l'ensemble de l'année, en invoquant une augmentation prévue de la production automobile mondiale, malgré un contexte « difficile », a déclaré le directeur général Christophe Périllat aux journalistes, faisant référence aux pénuries de puces électroniques qui ont frappé le secteur automobile.

Michelin déçoit

L'équipementier automobile Michelin plongeait de près de 6% dans les premiers échanges à la Bourse de Paris mercredi, après des résultats semestriels en deçà des attentes des analystes. Ces derniers ont retenu des résultats financiers un peu plus faibles que le consensus, malgré un chiffre d'affaires en nette progression, ainsi que le ton plutôt négatif du PDG Florent Menegaux, qui a évoqué mardi soir « un contexte très chahuté ».

Eurofins Scientific plonge

Le géant français des laboratoires d'analyses, Eurofins Scientific, chutait de plus de 10% à la Bourse de Paris mercredi dans les premiers échanges, après la publication de ses résultats. Malgré un chiffre d'affaires en hausse de 4,3% sur le semestre et des objectifs financiers pour l'année relevés, le groupe a fait état d'une baisse de son bénéfice net semestriel, à 310 millions d'euros, contre 416 millions l'an passé à la même période.

Worldline flambe

La perte de 42 millions d'euros publiée par le spécialiste du paiement, Worldline, au premier semestre n'a pas ému les investisseurs qui s'attendaient à pire. Le titre flambait même de 14,09% à 41,76 euros. La « forte » croissance organique du chiffre d'affaires ainsi que « la prise de participation du fonds activiste Elliott dans Paypal » a lancé cette dynamique, selon Laurent Legrin, responsable obligations convertibles de Degroof Petercam AM. Toutefois, le cours est encore inférieur de moitié à son plus haut observé en juillet 2021. Le spécialiste du paiement a vu son chiffre d'affaires baisser de 12% au premier semestre en comparaison avec 2021 et, lesté par son activité terminaux de paiement en cours de cession, n'a pu éviter une perte sèche, de 42 millions d'euros.

Elior s'envole

Le groupe de restauration collective Elior s'envolait à la Bourse de Paris mercredi matin grâce au rebond de son activité au troisième trimestre, alors que le fort impact de la crise sanitaire avait fait dévisser son cours ces derniers mois. A 10h54, l'action grimpait de 18,70% à 2,48 euros dans un marché en hausse de 0,44%. Sa valeur a toutefois chuté de près de 62% depuis le 1er janvier. Le marché saluait la publication par Elior d'une activité en fort rebond sur les neuf premiers mois de son exercice 2021/2022. Celui-ci a toutefois prévenu que l'inflation « très élevée et persistante », qui rogne ses marges en faisant flamber ses prix d'achat, reste un handicap.

Atos bondit

Le géant français de l'informatique Atos, affaibli l'an dernier par un repli de son chiffre d'affaires, a confirmé mercredi sa prévision d'une stabilisation de ses ventes sur l'ensemble de 2022 et a rassuré les investisseurs quant au financement de son plan de scission. Mercredi en milieu de matinée, le titre Atos s'adjugeait plus de 6%, surperformant un marché parisien en hausse de 0,4% au même moment. Le chiffre d'affaires du groupe a baissé au premier semestre de 0,6% à taux de change constants, s'établissant à 5,56 milliards d'euros. Malgré cette évolution négative des ventes sur la période, avec une perte nette de 503 millions d'euros, quasiment multipliée par quatre en un an, Atos a connu « un net rebond » au deuxième trimestre, avec la signature de plusieurs contrats importants, a affirmé la nouvelle direction générale du groupe, lors d'une conférence téléphonique.

(Avec AFP et Reuters)