Casino : Jean-Charles Naouri gardera-t-il le contrôle de son groupe ?

« Aucune conséquence pour Casino » ! C'est ce qu'a martelé le directeur financier du groupe de distribution stéphanois après l'annonce du placement en procédure de sauvegarde jeudi 23 mai de Rallye, la maison mère de Groupe Casino (avec 51,7 % du capital et 63 % des droits de vote) ainsi que de Go Sport. La décision inquiète cependant les syndicats du groupe employant 220.000 personnes dont 70.000 en France. Le Groupe Casino, qui possède les enseignes Franprix, Leaderprice, Monoprix, Naturalia, mais aussi Cdiscount et le premier distributeur brésilien Groupo Pao de Açucar, est certes endetté à hauteur de 2,7 milliards d'euros mais il n'est pas concerné par cette procédure. L'agence S&P a toutefois dégradé mardi 28 mai la note de crédit de Casino de BB- à B, estimant que la procédure crée un risque pour Casino et ses créanciers.

Le PDG de Groupe Casino et son premier actionnaire, Jean-Charles Naouri, a demandé au tribunal de commerce de Paris cette procédure pour Rallye et la cascade de holdings (Euris, Finatis, Foncière Euris) qui lui assure le contrôle, afin de suspendre le paiement de ses dettes pendant six mois (renouvelable sur 18 mois en tout) dans le but de négocier un...