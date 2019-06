Crise des hypermarchés : qui sera encore là demain ?

«Parmi les six acteurs de la grande distribution qui pèsent chacun entre 10 et 20 % de

parts de marché, qui sera encore là demain ? », s'interrogeait le 12 février dernier Alexandre Bompard, PDG de Carrefour, lors du EY Day au ministère des Finances. Question pertinente, à l'heure où les groupes centralisés (Carrefour, Auchan, Casino) multiplient les annonces de fermeture ou de vente de magasins. Carrefour vient de se délester d'environ 3.000 salariés et Auchan a mis en vente 21 sites (dont un hypermarché, une douzaine de supermarchés, quatre Chronodrive), soit 723 emplois concernés. Une première pour le groupe familial qui compte 637 magasins et 73.800 collaborateurs en France, et qui a la réputation d'offrir les meilleures conditions de travail du secteur. Le groupe Casino (Géant, Monoprix, Franprix, Naturalia) est, lui, lourdement endetté, son cours de Bourse est chahuté et il multiplie les cessions d'actifs : 34 magasins déficitaires cédés à Leclerc et Lidl.

Une stratégie qui ne convainc pas les observateurs, comme l'agence Moody's, qui vient de dégrader sa note. Sous pression, son actionnaire majoritaire, Jean-Charles Naouri, vient de placer, en procédure de sauvegarde la...