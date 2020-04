Dividendes : les entreprises du SBF 120 et du CAC 40 ont déjà économisé 19 milliards d'euros

Selon un document du MEDEF, que La Tribune a pu consulter, 43 sociétés sur les 120 du SBF 120 et du CAC 40 avaient pris une décision sur le versement des dividendes. Ainsi, 24 entreprises avaient renoncé au versement, dont 10 au sein du CAC 40, selon ce document daté du 21 avril. Par ailleurs, 17 avaient réduit le montant versé, dont six au sein du CAC 40, et, enfin, deux avaient maintenu un versement inchangé. L'économie pour les entreprises s'élevaient à environ 19 milliards d'euros au sein du SBF 120, dont 15,8 milliards au sein du CAC 40. Soit un recul des dividendes de 34% pour le SBF 120 et de 32% pour le CAC 40 par rapport à 2019.

Par ailleurs, sur un autre sujet très sensible dans le contexte de la crise économique liée au Covid-19, 20 dirigeants avaient accepté une baisse de leur rémunération au sein des entreprises appartenant au SBF 120 et au CAC 40, dont 10 au sein du CAC 40. Le 23 avril, Martin Bouygues, le PDG du géant français du BTP et des télécoms, a notamment annoncé avoir renoncé à un quart de son salaire de 2020 face à la crise économique du coronavirus.

Versement ou pas ?

Depuis le 21 avril, le géant informatique français Capgemini, qui vient d'acheter pour...