A Dallas, Airbus Helicopters remplit son carnet de commandes avec 36 hélicoptères vendus

Les bonnes nouvelles s'enchainent pour Airbus Helicopters. Après la notification du contrat du Tigre Mark 3, le constructeur de Marignane a engrangé au salon HAI Heli-Expo des commandes pour 36 appareils, dont 11 H145, 12 H125 et 13 H125. Certes, le nombre de commandes n'atteint pas les sommets atteints comme en 2015 (114 commandes à Tianjin en Chine) et ne concerne que des hélicoptères légers mais il confirme le frémissement aperçu en 2021. Tiré par les hélicoptères légers et le marché nord-américain, le marché redécolle progressivement après la pandémie brutale de la Covid-19, qui est arrivée en 2020 (- 50% de prises de commandes pour Airbus Helicopters par rapport à 2019) dans un marché déjà en baisse depuis plusieurs années en raison de la crise du marché offshore. Et ces dernières années, le marché s'était d'ailleurs stabilisé à un point bas.

Décollage des hélicoptères légers

Comme souvent, le segment des hélicoptères légers est le premier indicateur de reprise. Le salon HAI Heli-Expo a confirmé cette tendance observée en 2021. L'an dernier, les principales commandes ont été générées par les modèles H125 (147 exemplaires), H135 (65) et H145 (93 exemplaires, dont 20 commandés par l'opérateur saoudien The Helicopter Company). "Nous observons sur 2021 une vraie reprise sur les hélicoptères légers (monomoteurs et bimoteurs). Toute la gamme (Écureuil, H135, H145) s'est bien tenue. Ce segment devrait revenir au niveau de 2019 dès cette année", avait expliqué en novembre le PDG d'Airbus Helicopters, Bruno Even, dans une interview accordée à La Tribune.

Parmi les principales commandes à Dallas, Swiss Air Rescue a commandé neuf Airbus H145 à cinq pales pour remplacer ses versions actuelles à quatre pales tandis que STAT MedEvac, un client d'Airbus depuis près de 40 ans, s'est engagé à commander 10 hélicoptères H135 en vue de renouveler sa flotte dédiée à des opérations EMS (Emergency medical services). Par type de missions, les commandes ont concerné à Dallas les missions de transport médical (22 hélicoptères), de maintien de l'ordre ( 9), de travaux aériens (4) et de transport corporate (1). Airbus Helicopters est d'ailleurs le principal fournisseur d'hélicoptères pour le transport médical aérien, fournissant environ 55 % des 2 600 hélicoptères EMS volant dans le monde aujourd'hui.