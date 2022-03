Le Tigre va rester l'un des meilleurs hélicoptères de combat au monde

L'OCCAR (Organisation Conjointe de Coopération en matière d'Armement) au nom de la DGA (Direction générale de l'armement) et de la DGAM (Dirección General de Armamento y Material) a attribué un contrat à Airbus Helicopters pour le développement, la production et le soutien initial du programme Tigre MarkIII. Le contrat prévoit la modernisation de 42 appareils pour la France (avec une option pour 25 appareils supplémentaires) et 18 appareils pour l'Espagne. L'accord prévoit également que l'Allemagne pourra se joindre au programme ultérieurement.

"Le Tigre MkIII apportera une solution européenne au besoin des armées pour un hélicoptère d'attaque à la pointe de la technologie qui sera opérationnel pour les décennies à venir, a assuré le PDG d'Airbus Helicopters, Bruno Even. Le Tigre n'a pas d'équivalent dans le monde en matière d'opérations de haute intensité. Le programme MkIII permettra d'accroître sa connectivité, sa précision et sa puissance de feu".

Le vol du premier prototype du Tigre MkIII est prévu pour 2025. Les livraisons débuteront en 2029 pour la France et en 2030 pour l'Espagne. Les travaux de développement puis de modernisation des Tigre seront réalisés sur les sites d'Airbus Helicopters d'Albacete (Espagne), de Donauwörth (Allemagne) et de Marignane (France).

Une modernisation en profondeur

Le programme Tigre MkIII, qui a montré sur les théâtres d'opérations qu'il était hautement résilient, entraînera une modernisation en profondeur des systèmes de l'hélicoptère d'attaque européen. Le nouveau standard permettra au Tigre d'être pleinement connecté au sein des systèmes de numérisation du champ de bataille. L'appareil pourra prendre le contrôle de drones et partager des données tactiques en temps réel. Il sera également équipé d'une gamme renouvelée d'armements (canon, roquettes guidées et nouveaux missiles) ainsi que de nouveaux capteurs. La charge de travail de l'équipage sera également réduite grâce à une nouvelle avionique lui permettant de se focaliser sur la conduite de sa mission.



Le Tigre MkIII comprendra l'intégration du système de visée Strix NG de Safran et de la suite avionique FlytX de Thales, du casque à viseur intégré Topowl DD de Thales, d'un système de navigation global par satellite de Thales, d'un système IFF modernisé d'Indra et d'un système de navigation inertiel de Safran. Le système de communication comprendra la radio Contact de Thales et une liaison de données dédiée aux échanges avec les drones. Les Tigre MkIII espagnols seront dotés d'un système de combat fourni par Indra tandis que les appareils français seront équipés d'un système Atos et de contre-mesures Thales. Enfin, les Tigre français emporteront le missile air-sol MAST-F en cours de développement et le missile air-air Mistral 3 de MBDA. Pour l'Espagne, la nouvelle gamme d'armement comprendra des roquettes de 70 mm guidées et un nouveau missile air-sol