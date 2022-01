2021, le come-back stupéfiant d'Airbus Helicopters

Airbus Helicopters a cassé la baraque en 2021. Le constructeur a réussi une très belle année sur le plan commercial en engrangeant 414 commandes nettes. Soit sa quatrième meilleure performance sur la dernière décennie 2011-2021 (469 en 2012, 457 en 2011 et 422 en 2013). Loin devant 2020 (280 commandes, soit un hausse de 54%) mais aussi bien devant par rapport aux deux années précédent l'irruption de la Covid-19 (310 en 2019 et 381 en 2018).

Airbus Helicopters a livré 338 appareils en 2021 (contre 300 en 2020). Soit une part de marché de 52% sur le marché civil et parapublic (48% en 2020). Ce qui confirme la position de leader du marché du constructeur de Marignane loin devant Leonardo et Bell (16% de parts de marché chacun), Russian Helicopters (10%) et Sikorsky (3%). Il a d'ailleurs enregistré un ratio book-to-bill largement supérieur à un. En 2021, il a livré en décembre le tout premier H160 à l'opérateur japonais All Nippon Helicopter et fin mai le premier H145 à cinq pales modernisé à DRF Luftrettung, un opérateur allemand de services médicaux d'urgence par hélicoptère ainsi que le premier NH90 TTH pour le Qatar remis plus tôt que prévu. Enfin, l'armée américaine a pris livraison du premier UH-72B de l'usine Airbus Helicopters de Columbus, Mississippi.

93 H145 et 52 H160 en 2021

Cette dynamique montre à la fois une reprise du marché commercial et la volonté des États où est implanté le constructeur (France, Allemagne et Espagne) de soutenir leur champion industriel. Ainsi, la France a commandé 40 H160 (30 Guépard et 10 pour la gendarmerie), huit H225M (armée de l'air) et deux H145 (sécurité civile), l'Espagne 36 H135 et l'Allemagne huit H145 pour la police bavaroise après avoir acheté 31 hélicoptères NH90 NFH en 2020. Au-delà de ce soutien, des premiers signes, comme l'augmentation des commandes d'hélicoptères légers, H125 et H130, montrent clairement une reprise du marché civil et parapublic.

En 2021, les principales commandes proviennent des modèles H125 (147 exemplaires), H135 (65), H145 (93 exemplaires, dont 20 commandés par l'opérateur saoudien The Helicopter Company) et H160 (52, dont 6 exemplaires achetés par The Helicopter Company, contre 11 en 2020). Outre le contrat au profit de l'armée de l'air (huit H225M), le H225 a été également commandé fin mars par un client de longue date, les Gardes côtes japonais (2 exemplaires). Soit 10 exemplaires. Airbus Helicopters a engrangé début décembre aux Émirats Arabes Unis une commande de 12 Caracal, qui sera mise en vigueur cette année.



Très petite année encore pour le H175, avec seulement quatre exemplaires commandés (0 en 2020 et 4 en 2019). Cet appareil pâtit notamment du marché atone de l'oil & gas. "Le marché des hélicoptères super medium et lourd reste plus difficile, notamment en raison du marché de l'offshore", avait expliqué le PDG d'Airbus Helicopters Bruno Even dans une interview accordé en novembre à La Tribune. Deuxième frein, les loueurs ont plus d'une centaine de S92 (Sikorsky) dans leur portefeuille. "Ils n'ont pas intérêt à voir arriver de nouveaux hélicoptères sur le marché et poussent au maximum l'utilisation des hélicoptères actuels, dont les S92", avait-il précisé. D'une manière générale, le marché des super medium et lourds garde un réservoir intéressant pour Airbus Helicopters.