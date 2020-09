ADP choisit l'aérodrome de Pontoise pour tester des taxis volants en conditions réelles

La crise n'a pas remis en cause le projet de taxis volants en Île-de-France pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024. Pour ce projet commun à la Région Île-de-France, la RATP et ADP, ce dernier a choisi parmi les dix aérodromes qu'il détient en Île-de-France celui de Pontoise-Cormeille-en-Vexin pour tester un VTOL, un véhicule électrique à décollage vertical. Ce sera le modèle Vollocity de l'entreprise Volocopter, qui a déjà effectué de tels vols à Dubaï, Helsinki et Singapour....