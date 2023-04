Aéroport de Tours : comment Sealar, candidat à la reprise, compte rebattre les cartes

« Tours, qui a donné naissance à sa propre compagnie aérienne, Touraine Air Transport (TAT), peut retrouver une réelle dynamique sur ce plan, assure Gilles Tellier, directeur général de Sealar. Cette relance de l'activité de la plate-forme doit avant tout s'inscrire comme un accélérateur de développement pour le territoire ». Avec l'exploitant actuel Edeis, la Société d'Exploitation et d'Action Locale pour les Aéroports Régionaux (Sealar) a été l'autre opérateur à répondre à l'appel d'offres lancé début 2023 par le propriétaire du site, le Syndicat Mixte pour l'Aménagement et le Développement de l'Aéroport International de Tours (Smadait).

Composé des collectivités locales et de la CCI de Touraine, le Smadait en déléguera en juin prochain la gestion pour une nouvelle tranche de 10 à 12 ans qui démarrera en janvier 2024. Sealar détaillera le 14 avril prochain son offre adressée le 21 mars au propriétaire de la plate-forme aéroportuaire. Elle repose sur deux axes majeurs : le renforcement des flux entrants sur les liaisons actuelles et le développement de nouvelles lignes depuis Tours.

5 millions d'euros de chiffre d'affaires

L'offre de Sealar prévoit aussi un rapprochement avec la plate-forme de Poitiers-Biard, gérée par ses soins, ainsi qu'un raccordement multimodal, notamment avec les gares de Tours et de Saint-Pierre-des-Corps, aujourd'hui incomplet.

Co-fondée en 2019 par les chambres de commerce et d'industrie de Marseille et de Brest, Sealar gère, directement et indirectement, six aéroports, essentiellement en Bretagne. Outre les plates-formes de Quimper, de Vannes, de Brest et de Morlaix, la société, dont le siège social est situé à Brest, gère également celle du Havre en Seine-Maritime, et de Poitiers dans la Vienne.

Avec moins de cinq millions d'euros de chiffre d'affaires, Sealar employait une quarantaine de salariés fin 2022. Face à l'exploitant sortant, le groupe Edeis, qui développe des recettes et une masse salariale dix fois supérieure, le challenger affiche de fortes ambitions de croissance. Le gain de l'aéroport de Tours Val de Loire et ses 180 000 passagers constituerait son marché le plus important.

Attirer la clientèle étrangère

Subventionnée annuellement à hauteur de trois millions d'euros par les collectivités, mais restant déficitaire, la plate-forme est régulièrement l'objet de vives critiques des élus de gauche (majoritaires à Tours) de l'agglomération tourangelle. La publication en juillet 2022 d'un rapport de la Cour régionale des comptes, pointant une délégation de service public « jugée trop généreuse vis-à-vis de l'exploitant », avait apporté de l'eau au moulin des opposants à l'aéroport.

Pour convaincre le Smadait face au dossier d'Edeis, qui n'a pas souhaité s'exprimer, Sealar affirme vouloir développer les flux de voyageurs entrants sur le territoire. Principal grief pointé du doigt par ses détracteurs, l'aéroport de Tours permet aux habitants de se rendre dans cinq destinations étrangères (hormis Marseille), majoritairement à des fins estivales. En revanche, il est peu emprunté par les visiteurs étrangers et ne contribuerait donc pas suffisamment au développement du Centre-Val de Loire.

« Notre vision consiste, au contraire, à intégrer les acteurs du territoire au sein de comités de lignes afin qu'ils soient décisionnaires, assure Gilles Tellier, directeur général de Sealar. Le maintien des liaisons actuelles et l'ouverture de nouvelles lignes devront être concertés en fonction de leur intérêt pour le tissu régional, à l'instar du Havre-Octeville ».

Une porte d'entrée vers les châteaux de la Loire

Dans ce cadre, l'opérateur compte dans l'avenir ouvrir de nouvelles liaisons transversales vers d'autres agglomérations françaises. « L'objectif est autant économique que touristique, poursuit le dirigeant. L'aéroport de Tours doit constituer une porte entrée directe notamment vers les châteaux de la Loire, aujourd'hui majoritairement desservis en bus depuis Orly et Roissy »

Mais quel sera le modèle économique de la plate-forme régionale ? Sealar, qui ne se prononce pas sur une date prévue pour tendre à la rentabilité, table sur une fréquentation accrue à moyen terme. A la clé, l'optimisation et développement du réseau actuel de liaisons.

Synergies avec l'aéroport de Poitiers-Biard

La société compte également réaliser des synergies opérationnelles avec l'aéroport de Poitiers-Biard, notamment en termes de prêt de matériels et de ressources humaines. Enfin, Sealar mise sur le développement des activités connexes à l'aéronautique, déjà existantes sur le site, comme la maintenance, ou nouvelles comme la photographie aérienne.

A plus grande échelle, l'arrivée sur le marché des premiers aéronefs décarbonés, notamment les ATR 72 « rétrofités » par l'avionneur américain Universal hydrogen, ouvre de belles perspectives à l'ensemble du secteur aérien.