Aérien : la reprise du trafic fait craindre un nouveau chaos dans les aéroports

Ce n'est pas encore 2019, mais cela commence sérieusement à y ressembler. Au milieu des doléances sur les grèves du contrôle aérien français ou l'absence d'avancées sur les carburants d'aviation durables (SAF), les dirigeants des compagnies aériennes présents au sommet annuel d'Airlines for Europe (A4E) mercredi dernier ont tout de même pris le temps de se réjouir. En dépit des difficultés structurelles et conjoncturelles, qu'ils n'ont pas manqué de dénoncer, la situation continue de s'améliorer avec une reprise du trafic qui devient durable.

Après avoir laissé Michael O'Leary, directeur général du groupe Ryanair, et Carsten Spohr, son homologue du groupe Lufthansa, exposer les difficultés auxquelles est exposé le transport aérien européen, c'est Johan Lundgren qui a endossé l'habit du porteur de bonnes nouvelles. Le directeur général d'Easyjet a ainsi affirmé que « la reprise est soutenue », le mouvement engagé il y a maintenant un an ne s'essoufflant pas pour le moment.

Un été très chargé

Pour Johan Lundgren, la question est désormais de savoir à quel point 2023 sera une bonne année. Selon lui, ce dynamisme soutenu ne peut plus être réduit à la seule expression d'une demande contrainte pendant la pandémie et intègre désormais une demande durable de voyage. Sans donner d'indications précises, il parle ainsi d'une conjonction des deux phénomènes. Il est suivi par Carsten Spohr, qui affirme qu'après avoir réussi à rebâtir la connectivité du trafic en Europe, les transporteurs allaient désormais bénéficier pleinement de la fin des restrictions dont la réouverture de la Chine est le principal exemple.

Le trafic européen poursuit ainsi sa remontée vers les niveaux de 2019, année record s'il en est. Selon les prévisions de l'A4E, exposées par le patron d'Easyjet, le niveau d'activité va continuer à augmenter d'environ 10 % en 2023 comparé à l'an dernier. Après avoir transporté 610 millions de passagers et opéré 9,3 millions de vols en 2022, les 16 compagnies et groupes membres de l'association - soit les principaux représentants du transport aérien européen - se projettent désormais sur 10,2 millions de vols en 2023. Si cela se concrétise, ils auraient ainsi retrouvé 92 % de leur activité pré-crise qui s'établissait autour de 11,2 millions de vols.

L'été devrait s'avérer particulièrement chargé. L'A4E prévoit plus de deux millions de vols pour les seuls mois de juillet et août. Le niveau de l'été dernier, déjà très élevé, serait dès lors dépassé. Michael O'Leary se réjouit ainsi d'une meilleure situation qu'il y a un an où l'Europe sortait encore de la crise du Covid et était sous le choc de la guerre en Ukraine. Entre l'arrivée massive de touristes américains, aidés par le cours élevé du dollar, et la dynamique de voyage des européens, il assure que le secteur se dirige vers « un très bon été ».

Ne pas reproduire le chaos

Ce constat est partagé par Adina Vălean, la commissaire européenne chargée des transports, qui indique que le trafic devrait atteindre en moyenne environ 95 % des niveaux de 2019. Mais elle ajoute « que cela augmentera inévitablement le risque de retards, les cieux étant plus encombrés que jamais ». Et de mettre le secteur en garde : « nous avons une chance réelle de remettre l'aviation sur les rails après les difficultés des années précédentes, et nous ne pouvons pas vous permettre de répéter le chaos de l'été dernier. Cela entamerait gravement la confiance des consommateurs. »

La commissaire appelle donc à renforcer le dialogue social pour éviter les pénuries de personnel et le mécontentement connus l'an dernier, assurant avoir pris des mesures pour favoriser les recrutements et la formation, notamment des contrôleurs aériens.

Amené à comparer l'an dernier avec l'année en cours, Michael O'Leary a affirmé que les différentes parties prenantes du transport aérien étaient mieux dotées et mieux préparées que l'an dernier, qu'il s'agisse des aéroports, des assistants en escale, de prestataires de sécurité. Pour autant, il n'oublie pas de se plaindre au passage, et comme tout au long de la journée, des 23 mouvements de grève effectués depuis le début de l'année par les contrôleurs aériens français.

