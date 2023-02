Air Europa tombe enfin dans l'escarcelle du groupe IAG (British Airways, Iberia)

C'est un projet qui est dans les cartons depuis plusieurs années, le voilà concrétisé. Air Europa est aujourd'hui la propriété d'IAG, la maison mère de British Airways et d'Iberia.

La transaction annoncée jeudi « permettra au hub madrilène d'IAG de concurrencer sur un pied d'égalité les autres hubs européens et de consolider sa position dans l'Atlantique Sud », alors que « Madrid est la principale porte d'entrée entre l'Amérique latine et l'Europe », a fait valoir Luis Gallego, directeur général d'IAG, cité dans le communiqué publié à la veille de la présentation des résultats du groupe pour 2022.

Dans le détail, la somme de 400 millions d'euros sera d'abord versée sous la forme de 100 millions d'euros en actions ordinaires d'IAG et de 100 millions d'euros en numéraire lors de la clôture de l'opération. Le solde sera versé en deux moitiés au premier puis au deuxième anniversaire.

Un souhait qui date de 2019

Le souhait d'acquérir Air Europa date de 2019, un coût chiffré à l'époque chiffré à un milliard d'euros. Le groupe britannique, également propriétaire de la compagnie à bas coûts espagnole Vueling, espérait ainsi se renforcer dans les liaisons vers le continent américain et faire de Madrid l'un des principaux hubs européens.

Le projet avait été mis à mal par la pandémie qui avait conduit IAG à diviser par deux son offre initiale, puis par les réticences de la Commission européenne, inquiète d'une réduction de la concurrence sur le marché espagnol. Ces difficultés avaient conduit IAG à annoncer à la mi-décembre 2021 la résiliation de l'accord d'achat d'origine. Le groupe britannique avait toutefois précisé vouloir trouver une nouvelle forme de rapprochement.

La marque Air Europa sera conservée

La marque Air Europa sera conservée, sous la gestion d'Iberia. Elle est la troisième compagnie ayant la plus forte présence en Espagne, après IAG et Ryanair et dispose actuellement d'une flotte de 50 appareils, et de 15 supplémentaires en commande auprès d'entreprises de location d'avions.

Elle effectue non seulement des vols intérieurs espagnols, mais aussi des liaisons européennes et long-courriers vers l'Amérique latine et les Caraïbes. Elle a transporté 10 millions de passagers en 2022. La compagnie, qui avait réalisé un bénéfice de 42 millions d'euros avant impôts en 2019, est passée dans le rouge pendant la pandémie. En 2021, elle a enregistré une perte avant impôts de 330 millions d'euros.

IAG a, de son côté, renoué avec les bénéfices au deuxième trimestre de 2022 pour la première fois depuis ses pertes abyssales de la pandémie, grâce notamment aux performances de ses compagnies espagnoles Iberia et Vueling, tirées par le marché intérieur espagnol et les liaisons avec l'Amérique du Sud.

Le ciel se consolide en Europe

IAG, qui contrôle aussi la compagnie irlandaise Aer Lingus, est le troisième groupe aérien en Europe derrière Ryanair et Lufthansa, participe ainsi à la consolidation du ciel en Europe. Lufthansa est notamment en négociations exclusives avec l'Etat italien pour l'acquisition d'ITA Airways, née des cendres d'Alitalia, tandis que la future reprivatisation de TAP Air Portugal suscite l'intérêt du groupe Air France-KLM.

