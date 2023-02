Flybe : Air France-KLM et Lufthansa prêts à racheter la compagnie aérienne britannique ?

Serait-ce l'épilogue d'une crise démarrée avant la Covid-19 ? Compagnie modeste avec 2.000 salariés et 8 millions de passagers transportés chaque année, Flybe relie de nombreuses villes régionales britanniques entre elles et une cinquantaine de villes européennes entre elles - la France est son 2è marché -.

Après avoir été renflouée une première fois par le consortium Connect Airways détenu par Virgin Atlantic et les fonds Stobart et Cyrus, le Premier ministre britannique de l'époque, Boris Johnson, tente de la sauver une deuxième fois, dès janvier 2020, en diminuant la taxe sur les passagers aériens.

Une première faillite le 5 mars 2020

Tant est si bien que le consortium d'actionnaires s'engage à continuer à la faire fonctionner grâce à de nouveaux actionnaires et « aux côtés des initiatives du gouvernement », déclare alors Lucien Farrell, président de Connect Airways, dans un communiqué du Trésor britannique.

Lire aussiA contre-courant : pour sauver Flybe Boris Johnson baisse les taxes du transport aérien

Flybe reste en effet capitale pour beaucoup de régions britanniques, notamment l'Irlande du Nord, qui se seraient retrouvées enclavées en cas de disparition. Sauf qu'à peine deux mois plus tard, le 5 mars 2020, le transporteur annonce qu'il cesse ses activités « avec effet immédiat ».

« L'économie britannique dépend fortement d'une compagnie aérienne régionale viable », réagit alors le syndicat Unite.« Le fait pour le gouvernement de ne rien faire, tout particulièrement alors que nous sommes confrontés aux incertitudes du virus Covid-19 et aux changements apportés par le Brexit » est « irresponsable », ajoute-t-il.

Lire aussiLe coronavirus achève Flybe : la compagnie aérienne britannique s'arrête brutalement

Une deuxième faillite le 28 janvier

Rebelote le 28 janvier dernier: la compagnie aérienne britannique Flybe annonce avoir annulé tous ses vols, laissant les passagers sur le carreau. « Nous sommes tristes d'annoncer que Flybe a été placée sous administration (judiciaire »), a tweeté la société. «Tous les vols Flybe en provenance et à destination du Royaume-Uni sont annulés et ne seront pas reprogrammés », a-t-elle poursuivi.

« Il est toujours triste de voir une compagnie aérienne (être placée sous) administration (judiciaire) et nous savons que la décision de Flybe de mettre fin à son activité sera éprouvante pour tous ses employés et clients », a déclaré l'autorité britannique de l'aviation civile (CAA).

Lire aussiFaillite : la compagnie aérienne Flybe cesse immédiatement ses activités, laissant les passagers sur le carreau

Moins d'une semaine plus tard, The Telegraph rapporte qu'Air France-KLM et Lufthansa seraient intéressées par un rachat de Flybe, en raison notamment de ses sept créneaux de décollage et d'atterrissage à l'aéroport d'Heathrow à Londres, ou de ses cinq créneaux à celui d'Amsterdam-Schiphol, aux Pays-Bas.

Des créneaux de décollage et d'atterrissage

Si les compagnies franco-néerlandaise et allemande se sont refusées à tout commentaire, elles seraient en discussions avec les administrateurs de leur homologue britannique afin de racheter l'entreprise, qui a cessé son activité pour la deuxième fois en trois ans le mois dernier, affirme le journal britannique.

Les parties intéressées par un rachat de Flybe devront probablement acquérir l'ensemble de l'entreprise et assumer notamment une grande partie du passif de la compagnie aérienne en faillite. Si aucun repreneur n'était trouvé, les créneaux de Flybe serait à nouveau gérés par les coordinateurs des aéroports, indique encore The Telegraph.

(avec AFP et Reuters)