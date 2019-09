Airbus Helicopters livre son 1.000e Super Puma

En dépit de ses quelques récentes difficultés, le Super Puma n'en reste pas moins un des best-sellers d'Airbus Helicopters. Le constructeur de Marignane a livré ce vendredi le 1.000e hélicoptère de la famille Super Puma : un H215 a été livré à la police fédérale allemande (Bundespolizei), qui l'exploitera au profit du commandement central des urgences maritimes. "La famille d'hélicoptères civils et militaires Super Puma a toujours brillé par sa capacité à satisfaire les exigences de clients très divers, qu'il s'agisse de lutter contre les incendies, d'installer des lignes électriques, de transporter des troupes ou de sauver des vies dans des environnements extrêmes", a fait valoir le PDG d'Airbus Helicopters, Bruno Even.

L'appareil remis à la police fédérale allemande, est le dernier d'une commande de quatre H215 passée par la police fédérale allemande, les trois premiers ayant été livrés en décembre 2018. La flotte de Super Puma de la police allemande, qui compte aujourd'hui parmi les plus grands opérateurs d'hélicoptères Super Puma dans le monde, passe ainsi à 23 exemplaires, dont 19 AS332 L1. "Notre collaboration étroite avec des clients fidèles comme la police fédérale allemande, nous permet de continuer à améliorer ce produit pour répondre à l'évolution des besoins du marché au cours des prochaines décennies", a estimé Bruno Even.

Près de 100 clients

Le Super Puma est exploité à ce jour par près de 100 clients dans 59 pays du monde entier. La famille Super Puma est aujourd'hui composée pour le marché civil des H215 et H225, destinés à des opérations de maintien de l'ordre, de travail aérien, de recherche et sauvetage, de transport en mer et de missions gouvernementales. Pour les militaires, le constructeur franco-allemand offre les H215M et H225M pour des opérations de recherche et de sauvetage, de transport de troupes, des opérations spéciales et des missions utilitaires.