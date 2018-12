Airbus Helicopters : le Caracal bondit en Hongrie

N'en déplaise à la Pologne, le Caracal est bel et bien en train de devenir un best-seller à l'exportation. C'est au tour du ministère de la Défense hongrois de commander 16 hélicoptères multirôles H225M équipés du système d'armes HForce en remplacement d'appareils d'origine russe. La Hongrie devient le neuvième pays à faire le choix du H225M, membre de la famille Super Puma. Cet appareil, qui est déjà en service en France, au Brésil, au Mexique, en Malaisie, en Indonésie et en Thaïlande, a été récemment commandé par le Koweït et Singapour. Le H225M, dont 88 exemplaires sont actuellement en service, a récemment franchi le cap des 100.000 heures de vol depuis sa première livraison à l'Armée de l'Air française en 2006.

"Ce nouveau contrat démontre une fois de plus que le H225M, opéré par les clients militaires les plus exigeants dans le monde, est l'appareil multirôle de référence, éprouvé au combat, a estimé le PDG d'Airbus Helicopters Bruno Even, cité dans le communiqué. Les forces armées hongroises pourront s'appuyer sur le tandem H145M / H225M qui leur permettra de couvrir de façon économique un large spectre de missions militaires - du transport utilitaire, transport de troupes, sauvetage au combat, jusqu'aux missions d'attaque légère ».

La commande hongroise est assortie d'un programme de formation et de soutien assuré par Airbus dans le but de garantir à ces appareils le plus haut niveau de disponibilité opérationnelle. Les H225M hongrois, qui seront dotés des plus récentes capacités de communication, seront utilisés pour le transport de troupes (jusqu'à 28 soldats), la recherche et le sauvetage au combat et les opérations spéciales.

La ministre des Armées, Florence Parly a salué l'acquisition de 16 hélicoptères H225M Caracal par la Hongrie. Elle s'est notamment réjouie de cette décision, qui renforce, selon elle, "l'Europe de la défense aux plans opérationnel et industriel". Pour la ministre, il s'agit "d'une opportunité" pour l'Europe de la défense : "l'interopérabilité entre Européens en est renforcée, la base industrielle et technologique de défense européenne consolidée". Ce contrat fait suite à un précédent marché de 20 H145M acquis auprès d'Airbus Helicopters en juin 2018.