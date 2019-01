En 2018, Airbus Helicopters a stoppé l'érosion de son carnet de commandes

Airbus Helicopters souffre toujours sur un marché civil et parapublic mondial déprimé. Mais il ne rompt pas. Bien au contraire. En 2018, le constructeur de Marignane a certes affiché une nette baisse de ses livraisons à 356 appareils (contre 409 en 2017). Loin de ses prévisions de début d'année où il visait des livraisons autour de 400 hélicoptères. Toutefois, il a enregistré une hausse satisfaisante de ses commandes : 381 commandes nettes (413 au total) contre 335 en 2017. Le book-to-bill (ratio entre commandes et livraisons) est enfin redevenu positif l'an dernier. Conséquence, le carnet de commandes a stoppé son érosion et a grimpé à 717 hélicoptères à fin 2018, contre 692 appareils à fin 2017 (766 à fin 2016 et 832 à fin 2015).

"Notre performance commerciale en 2018 témoigne de la résilience développée par l'entreprise pour naviguer dans un environnement qui demeure difficile", a confirmé le PDG d'Airbus Helicopters, Bruno Even, cité dans le communiqué.

Une bonne année pour les hélicoptères lourds

Des résultats qui permettent au constructeur européen de conserver son "leadership sur le marché civil et parapublic, tout en renforçant sa position sur le marché militaire grâce au succès de grandes campagnes internationales", a expliqué Airbus Helicopters dans un communiqué publié mercredi. Le constructeur européen assure détenir 54% du marché civil et parapublic. Loin devant l'italien Leonardo (21%), l'américain Bell (12%), les hélicoptéristes russes (10%) et, enfin, l'américain Sikorsky (1%). Le constructeur européen a notamment engrangé 148 commandes d'hélicoptères biturbines légers de la famille H135/H145, ainsi que 15 commandes pour le H160 de nouvelle génération.

L'année dernière a également été celle du succès commercial pour le NH90 après 10 ans de disette : 29 exemplaires commandés, dont 28 appareils par le Qatar. L'Espagne a quant à, elle formalisé sa décision d'acquérir un lot supplémentaire de 23 appareils en fin d'année mais ce contrat ne sera comptabilisé dans le carnet de commandes qu'en 2019. Outre le NH90, Airbus Helicopters a placé 17 Super Puma auprès de nouveaux clients dans le secteur civil et parapublic mais aussi dans la défense en 2018. La commande de la Hongrie (16 Caracal) ne sera, elle aussi, que comptabilisée en 2019. Ce qui n'a pas empêché Bruno Even de se réjouir : "Nous avons accru notre part de marché dans le secteur militaire en remportant d'importants contrats auprès de forces armées de premier plan dans le monde entier". Enfin, Airbus Helicopters a vendu quatre H175. Ce qui est une petite déception...

Première livraison d'un H135 chinois

En 2018, Airbus Helicopters a livré le premier des 100 H135 destinés à la Chine à Qingdao, où est installée la chaîne d'assemblage final (FAL). Cette FAL permettra à Airbus Helicopters de répondre à la demande croissante d'hélicoptères civils et parapublics sur le marché chinois. Par ailleurs, le Government Flying Services de Hong Kong (GFS) a réceptionné ses premiers H175 en configuration de service public.

Enfin, Airbus Helicopters a tenu a souligner que "d'importants jalons ont été franchis dans les programmes, avec notamment la mise sous tension et les essais au sol du démonstrateur technologique à propulsion électrique (electric Vertical Take-Off and Landing - eVTOL) CityAirbus, en vue d'un premier vol prévu début 2019". Le premier H160 de série a quant à lui commencé sa campagne d'essais en vol en 2018, tandis que le démonstrateur du système de drone VSR700 a réalisé ses premiers vols autonomes en fin d'année.