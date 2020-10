Angels, le premier nanosatellite "Made in France" qui envoie du lourd

Cocorico... Le nanosatellite Angels (ARGOS Neo on a Generic Economical and Light Satellite) est la dernière fierté de la filière spatiale française. Et selon ses concepteurs, Angels qui vient d'être mis en service, va "envoyer du lourd" en termes de performances. "Cinq fois plus performant et dix fois plus petit que ses prédécesseurs, Angels est à la hauteur des enjeux actuels du New Space : miniaturisation, performances démultipliées et très basse consommation", assurent dans un communiqué commun le CNES, l'opérateur Kineis et sa maison-mère CLS (32%...