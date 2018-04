Après le succès de VA242, Ariane 5 se rapproche de son 100e lancement

Ariane 5 a lancé dans la nuit de jeudi à vendredi avec succès les satellites de télécoms DSN-1/Superbird-8 et HYLAS 4 pour l'opérateur japonais SKY Perfect JSAT et le britannique Avanti Communications depuis le Centre Spatial Guyanais (CSG). La mission VA242 marque le troisième lancement de l'année pour Arianespace et, surtout, le deuxième vol d'une Ariane 5 après le tir problématique du lanceur lourd du 25 janvier. Lancée sur une mauvaise trajectoire, la fusée européenne n'avait pas mis sur la bonne orbite deux satellites.

"La performance du lanceur a atteint 10.260 kg permettant d'emporter les deux satellites pour une masse totale de 9.404 kg. De plus, la libération des charges utiles a été optimisée en les plaçant sur une orbite inclinée de 3° par rapport à l'équateur, au lieu des 6° habituels pour Ariane5", a précisé ArianeGroup dans un communiqué.

98e lancement d'Ariane 5

Avec ce 98e lancement d'Ariane 5 et le 66e d'Ariane 5 ECA, le lanceur lourd européen a désormais transporté plus de 200 satellites depuis son entrée en service. C'est un record pour la famille des lanceurs Ariane, Ariane 4 ayant transporté un total de 187 satellites pendant la totalité de son exploitation. "Ces 201 satellites ont été lancés pour le compte de 70 clients différents et représentent une masse totale de plus de 775 tonnes", a expliqué Arianespace dans un communiqué.

"Ariane 5, référence mondiale pour la mise en orbite des satellites depuis près de 15 ans, a réussi avec brio ce nouveau lancement. Ce lanceur prouve aujourd'hui encore sa fiabilité", a estimé le président du CNES, Jean-Yves Le Gall. Et ce n'est pas fini puisque jusqu'à cinq lancements d'Ariane 5, sous la maîtrise d'œuvre d'ArianeGroup (21e vol avec VA242), sont prévus en 2018.

SKY Perfect et Avanti Communications, deux clients fidèles

Parmi les clients fidèles d'Arianespace, SKY Perfect JSAT et Avanti Communications. Après JCSAT-15 mis en orbite en décembre 2016, DSN-1/Superbird-8 est le 19e satellite lancé par Arianespace pour le compte de SKY Perfect JSAT, premier opérateur de satellites en Asie. Deux autres satellites SKY Perfect JSAT figurent dans le carnet de commandes d'Arianespace : Horizons 3e et JCSAT-17. Superbird-8 fournira des services de télécommunication par satellite, principalement en direction du marché japonais. Il doit remplacer le satellite Superbird-B2 lancé par Arianespace en 2000. DSN-1 est un satellite de télécommunication de défense opérant en bande X pour le compte du ministère de la Défense japonais.

Arianespace a lancé l'intégralité de la flotte opérationnelle d'Avanti Communications. HYLAS 4 est le troisième satellite lancé par la société européenne de services de lancement après la mise en orbite d'HYLAS 1 (novembre 2010) et d'HYLAS 2 (août 2012). La charge utile auxiliaire HYLAS 3, intégrée sur le satellite EDRS-C, sera également lancée à bord d'Ariane 5. En pointe dans les télécoms par satellite en bande Ka en Europe, Afrique et au Moyen-Orient, Avanti Communications offre avec sa flotte de satellites HYLAS aux particuliers, aux écoles, aux opérateurs de réseaux mobiles (ORM) et aux gouvernements, un accès Internet haut débit par les meilleurs fournisseurs de services.