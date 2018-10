Armement : nouveau rapprochement aux Etats-Unis, Harris Corp et L3 Technologies fusionnent

Les sociétés de communications et d'électronique de défense Harris Corp et L3 Technologies ont annoncé dimanche un accord de fusion par échange d'actions pour former le sixième prestataire de services de défense des États-Unis. L'opération entre Harris Corp et L3 Technologies doit aboutir à la création d'un ensemble représentant environ 16 milliards de dollars (14 milliards d'euros) de chiffre d'affaires. Loin derrière les géants américain : Lockheed Martin (47,9 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2017 dans la défense), Raytheon (23,5 milliards), Northrop Grumman (21,7 milliards), Boeing (20,5 milliards), General Dynamics (19,5 milliards).

Cette fusion "entre égaux" selon un communiqué commun se fait sur la base d'un échange d'actions. Toutefois, quand la fusion sera achevée, les actionnaires d'Harris détiendront environ 54% de l'entreprise commune et ceux de L3 les 46% restants. Aux termes de la transaction, les actionnaires de L3 recevront 1,30 action Harris pour chaque action L3. L'accord, intégralement en titres, valorise L3 à 15,7 milliards de dollars, soit légèrement plus que sa capitalisation boursière en clôture de séance vendredi (15,3 milliards). Le nouvel ensemble, un conglomérat de communications militaires et d'électronique de défense, aurait une capitalisation boursière proche de 34 milliards de dollars.

Une vague de consolidations aux Etats-Unis

Cette nouvelle opération illustre la tendance du secteur à opérer des rapprochements dans un contexte de hausses budgétaires accordées à la Défense par l'administration Trump. La fusion entre Harris Corp et L3 Technologies fait suite à une série d'accords conclus dans le secteur au cours des 18 derniers mois. En 2017, United Technologies (UTC) a acquis Rockwell Collins pour 30 milliards de dollars. En mars, TransDigm a de son côté poursuivi sa série d'acquisitions avec le rachat d'Extant Components Group pour 525 millions de dollars. En 2015, Lockheed Martin avait racheté le fabricant d'hélicoptères Sikorsky à UTC.

Le future ensemble L3 Harris Technologies sera la sixième plus grande société de défense des États-Unis et l'une des 10 plus grandes du monde, avec environ 48.000 salariés et des clients dans plus de 100 pays, ont précisé les deux groupes. Il devrait générer un Ebitda de 2,4 milliards et des flux de trésorerie disponibles de 1,9 milliard.