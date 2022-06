Aubert & Duval proche d'atterrir dans le consortium formé par Safran, Airbus et Tikehau

Eramet a annoncé dans un communiqué publié mardi avoir signé le contrat de cession de sa filiale Aubert & Duval à un consortium composé d'Airbus, Safran et Tikehau Ace Capital après avoir obtenu l'avis des instances représentatives du personnel. En février, Eramet avait signé un protocole d'accord, qui était soumis à l'obtention de ces instances. L'opération devrait être finalisée d'ici à la fin d'année, sous réserve de la levée de conditions suspensives, dont l'obtention d'autorisations règlementaires, notamment en matière de concurrence et de concentration de marché. La cession d'Aubert & Duval, qui réalise un chiffre d'affaires d'environ 500 millions d'euros et emploie 3.600 personnes, s'effectuerait "sur la base d'une valeur d'entreprise de 95 millions d'euros".



Un dossier de souveraineté nationale

Aubert & Duval est l'un des leaders mondiaux des aciers de hautes performances, des superalliages, du titane et de l'aluminium, et un fournisseur stratégique pour la filière aéronautique. La reprise d'Aubert & Duval par le consortium "assurera une souveraineté nationale à nos programmes stratégiques de moteurs disruptifs civils et militaires", avait affirmé en février le directeur général de Safran, Olivier Andriès. Car cette société est "un fournisseur historique de Safran qui possède un savoir-faire technique unique en Europe".



C'est donc une très bonne nouvelle pour ce secteur. Cette acquisition va permettre à Airbus et Safran, ainsi qu'aux autres clients d'Aubert & Duval, de sécuriser leur approvisionnement stratégique et le développement de nouveaux matériaux destinés aux programmes d'avions et de moteurs civils et militaires, actuels et futurs. Aubert & Duval est un fournisseur de matériaux et pièces critiques pour des industries très exigeantes, notamment l'aéronautique, la défense et le nucléaire. Cette entreprise est d'ailleurs l'un des leaders mondiaux des aciers de hautes performances, des superalliages, du titane et de l'aluminium.