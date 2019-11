Boeing : premières commandes fermes pour le 737 MAX depuis son immobilisation

Les espoirs de Boeing de voir le 737 MAX à nouveau certifié d'ici à la fin de l'année semblent enfin rassurer quelques clients. Si, depuis l'immobilisation de l'appareil en mars à la suite de deux accicents mortels, les compagnies aériennes ne se sont pas bousculées au portillon pour apporter leur soutien au 737 MAX -puisque seul le groupe IAG a manifesté sa confiance en signant en juin une lettre d'intention pour l'achat de 200 exemplaires-, trois d'entre elles se sont engagées à acheter l'avion au salon aéronautique de Dubaï. Dont deux de manière ferme.

Deux commandes fermes

Après la commande ferme pour 10 exemplaires signée lundi par la compagnie turque SunExpress, filiale de Turkish Airlines et de Lufthansa, Boeing a annoncé ce mardi un autre contrat ferme portant cette fois sur 20 appareils passé avec un opérateur qui n'a pas souhaité être identifié. A ces deux commandes, s'ajoute la lettre d'intention signée par Air Astana pour 30 B737 MAX.

Si Boeing table sur une autorisation de voler en décembre et sur une reprise des vols en janvier, les trois principales compagnies aériennes américaines ne comptent pas néanmoins refaire voler l'appareil avant mars 2020.

Ces nouvelles encourageantes ne doivent pas faire oublier que le plus grand défi sera de convaincre les passagers de monter à bord de l'avion.

Boeing a par ailleurs signé avec le Ghana un protocole d'accord pour l'achat de trois Boeing 787-9 Dreamliner destinée à une nouvelle compagnie nationale qui sera lancée dans le pays.

Airbus continue d'engranger des commandes

De son côté, Airbus a encore engrangé de belles commandes au Dubaï Airshow. Après les 170 commandes fermes enregistrées lundi (Emirates pour 50 A350-900, et Air Arabia pour 120 avions de la famille A320), l'avionneur européen a fait grossir son tableau de chasse avec quatre nouveaux contrats : Easyjet pour 12 A320 Neo supplémentaires, Air Sénégal pour 8 A220 (protocole d'achat), la low-cost saoudienne Flynas (10 A321 XLR) et la société de leasing GECAS pour 12 A330 Neo et 20 A321 XLR (dont 7 sont des conversions d'une précédente commande de 321 Neo).

