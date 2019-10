737 MAX, 777X, 787 : Boeing à la peine sur ses programmes d'avions commerciaux

Boeing est à la peine sur pratiquement tous ses programmes d'avions commerciaux. Alors qu'il subit de plein fouet l'interdiction de voler du B737 MAX depuis plus de sept mois à la suite de deux catastrophes dans lesquels un logiciel de l'avion est mis en cause, le constructeur américain n'est pas au mieux non plus sur ses deux programmes d'avion long-courriers, le B777X et le 787.

Première livraison décalée pour le 777X

Prévues l'an prochain, les premières livraisons du 7B77X, la nouvelle version du B777, sont désormais attendues "début 2021" à cause de plusieurs problèmes observés ces derniers temps, notamment sur le nouveau moteur GE9X développé par General Electric. Début septembre, Boeing avait par ailleurs dû suspendre des tests dits de pressurisation sur cet avion, après des anomalies techniques. Une porte de l'avion avait notamment été emportée lors d'un test.

Réduction de voilure pour le B787

Par ailleurs, les cadences de production du B787 sera réduite de deux avions par mois pendant environ deux ans la production du 787 (de 14 à 12 avions) pour s'adapter à un ralentissement de la demande du fait des tensions commerciales.