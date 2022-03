Ca plane très haut pour les avions Kodiak et TBM de Daher

Les places vont être très, très chères pour se faire livrer en 2022 des avions Kodiak et TBM de Daher, qui a livré 68 avions mono-turbopropulseurs Kodiak et TBM (51 TBM 940 et TBM 910) l'année dernière. La division avions de Daher a enregistré "un niveau de commandes record avec 50 avions à livrer en 2022". Sachant que Daher a déjà annoncé début février qu'il prévoyait 85 livraisons en 2022, les potentiels acheteurs vont devoir se décider très, très vite pour être livré avant la fin de cette année. C'est aussi la "guerre" entre les commerciaux des différentes zones, notamment entre la zone Amérique du Nord et la zone Europe, qui se réveille enfin, pour proposer en priorité des créneaux de livraisons.



"Les perspectives pour 2022 sont extrêmement positives, et ce pourrait être la meilleure année de tous les temps pour notre activité de construction d'avions", a estimé le directeur général de Daher, Didier Kayat.



Une clientèle principalement américaine

En plus de la clientèle traditionnelle des pilotes propriétaires de TBM, l'année 2021 a vu la commande d'une flotte de quatre TBM 940 pour DGA-EV, le département essais en vol de la direction générale de l'armement (DGA). La demande a également progressé sur le marché européen des pilotes-propriétaires, se traduisant par huit livraisons : deux pour la France, deux au Royaume-Uni, une pour l'Allemagne et une aux Pays-Bas, et pour la première fois à Chypre et au Danemark. Mais comme es années précédentes, la majorité des TBM ont été livrés en Amérique du Nord (39 avions).

L'introduction du Kodiak 100 série III, la première nouvelle version développée depuis l'acquisition de la gamme d'avions utilitaires Kodiak par Daher il y a trois ans, a dynamisé les ventes de 2021 avec 17 avions livrés à des sociétés, des propriétaires privés ainsi que des opérateurs d'avions de mission. "L'introduction des nombreuses améliorations apportées au Kodiak 100 série III offre un plus grand confort en cabine, des capacités opérationnelles accrues et une sécurité de vol renforcée", a souligné le directeur de la Division Avions de Daher, Nicolas Chabbert. L'Amérique du Nord reste globalement le premier marché pour ces livraisons.