"J'espère bien être en dessous de 1.000 licenciements" (Didier Kayat, DG de Daher)

LA TRIBUNE : Cette journée était à la fois importante et douloureuse pour le groupe Daher avec le coup d'envoi du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE). Quel est l'impact de la crise sur Daher ?

DIDIER KAYAT : Face à une crise violente et inédite, Daher doit faire face à une baisse brutale d'activité que nous estimons à 40% sur l'année 2020. Nous allons donc perdre de 300 à 400 millions de chiffre d'affaires et de 80 à 100 millions d'EBITDA et d'EBIT cette année. Le groupe perd de l'argent tous les jours, je suis donc obligé de réagir en traitant deux sujets : la capacité industrielle et le dimensionnement des effectifs par rapport à la charge prévisionnelle de l'entreprise. Pendant la crise, nous avons constaté une surcapacité industrielle de 45%. Cela veut dire que nos usines ne tournent aujourd'hui en moyenne qu'à 55% de leurs capacités. Notre usine de Nantes (thermoplastique pour l'A350) n'est encore aujourd'hui qu'à 25%. Dans deux à trois ans, en sortie de crise, Daher aura encore un tiers de surcapacités industrielles si on ne fait rien. Nous avons clairement un problème de surcapacités industrielles en France et nous devons adapter le groupe à sa charge prévisionnelle.

Qu'allez-vous faire pour absorber cette surcapacité industrielle ?

Après avoir étudié tous les scénarios possibles, nous avons proposé aujourd'hui aux partenaires sociaux de nous désengager de l'usine d'aérostructures de Saint-Julien-de-Chédon (région Centre, ndlr) tout en recherchant activement un repreneur pour ce site. A sa fermeture, nous privilégions le scénario d'une cession. Nous avons déjà des marques d'intérêt pour cette usine. Sur une période de deux ans, nous allons progressivement transférer un certain nombre d'activités de ce site vers nos usines de Tarbes et de Nantes. Nous avons besoin de deux ans pour effectuer ce transfert. Cette usine sera disponible fin 2022 pour un repreneur au moment du redémarrage des cadences dans l'aéronautique. Cela peut également permettre de limiter l'impact sur l'emploi de ce site, qui emploie 300 personnes environ, dont 200 compagnons et 100 cols blancs.

Confirmez-vous les chiffres de 1.300 CDI supprimés, qui ont circulé ces dernières semaines ?

Sur le volet emploi, nous avons déjà traité 400 départs au sein de nos sites à l'étranger (États-Unis, Mexique, Maroc). Nous avons également dû nous séparer des intérimaires : de 1.700 environ, il n'y en aura plus que 300 en juillet. Enfin, nous avons lancé aujourd'hui avec les organisations syndicales des négociations sur un Plan de sauvegarde l'emploi (PSE), qui vont durer six mois. Dans ce PSE, il y a 500 postes, qui sont...