Dans le flot d'annulations de 737 MAX, Boeing reçoit une micro-commande "avec humilité"

Commande symbolique pour Boeing. Qui ne fera pas oublier la situation critique dans laquelle se trouve l'avionneur américain. Alors que les annulations de commandes de B737 MAX se multiplient depuis le début de l'année (plus de 40 en juillet et près de 400 depuis le début de l'année), le groupe américain d'aéronautique et de défense a enregistré ce mercredi la première commande depuis fin 2019 pour cet avion cloué au sol depuis 17 mois à la suite de deux accidents qui ont provoqué la mort de 346 personnes. Elle émane d'une compagnie charter polonaise, Enter Air, qui détenait déjà deux appareils de ce type dans...