Défense : nouveau record de dépenses en 2021 en Europe (214 milliards d'euros)

La guerre en Ukraine n'y est absolument pour rien. Pour autant, les dépenses de défense des 26 pays européens membres de l'Agence européenne de défense (AED) ont dépassé en 2021 pour la première fois la barre des 200 milliards d'euros. Elles ont atteint très précisément 214 milliards d'euros de dépenses, selon le rapport annuel de l'AED de 2021, qui arrive... fin 2022. C'est une croissance de 6% par rapport aux dépenses enregistrées en 2020, soit le taux de croissance annuel le plus élevé depuis le rebond amorcé en 2015 après un point très bas en 2014 (163 milliards). C'est donc la septième hausse consécutive des dépenses de défense.

L'Europe à la traîne en matière de dépense de défense

En dépit de cette nouvelle hausse, les dépenses de défense augmentent moins vite que la croissance du PIB en Europe. Elles correspondent toujours à 1,5 % du PIB des 26 États membres de l'AED. Soit le même qu'en 2020 (1,4% en 2019) mais loin derrière les États-Unis (3,5%) et la Russie (3,7%), la Chine étant proche des pays européens (1,6%). Les États-Unis étaient de loin le pays qui a le plus dépensé en matière de défense en 2021 (686 milliards d'euros), suivis par la Chine (241 milliards d'euros), les 26 États membres de l'AED (214 milliards d'euros) et, enfin, la Russie (56 milliards d'euros).

Les États membres de l'AED auraient « encore besoin de dépenser 68 milliards d'euros supplémentaires pour atteindre la ligne directrice consistant à consacrer 2 % du PIB à la défense », a écrit l'AED dans son rapport. La Finlande, la Grèce et la Slovénie sont les trois pays qui ont le plus augmenté leurs dépenses de défense, respectivement de 42%, de 33% et de 27%. L'Italie a quant à elle investi quatre milliards d'euros de plus dans son outil de défense. En 2021, 18 États membres de l'AED ont augmenté leurs dépenses de défense, dont six d'au moins 10 % alors que huit autres les ont baissées (15% pour la plus forte réduction).

Des dépenses en hausse pour les équipements

L'AED a également constaté que les 26 États européens augmentaient leurs investissements dans les achats d'armements et dans la préparation de l'avenir en vue d'équiper leurs armées (soit un montant record de 52 milliards d'euros (27 milliards en 2014), dont 43 milliards pour des achats d'armements et 9 milliards d'euros pour la R&D ou Recherche et le développement). Soit une augmentation de 16 % par rapport à 2020. Ces dépenses d'investissements représentent 24% du total des dépenses de défense. Soit un nouveau niveau record. Enfin, 19 États membres ont atteint le seuil de 20 % d'investissement dans la défense en 2021, un seul ayant consacré moins de 10 % des dépenses totales de défense aux investissements de défense.

« L'augmentation continue des investissements dans la défense sera nécessaire pour doter les armées européennes de capacités haut de gamme et combler les lacunes de capacité de longue date », a relevé l'AED dans son rapport.

En 2021, les dépenses de Recherche et Technologie (R&T) de défense se sont élevées à 3,6 milliards d'euros, marquant une croissance massive de 41 % par rapport à 2020 (+ 1 milliard d'euros). L'Allemagne et la France représentent plus de 80% des dépenses totales de R&T de défense. Par rapport au niveau historiquement bas des dépenses atteint en 2016 (1,3 milliard d'euros), les dépenses de R&T de défense ont presque triplé. Pour atteindre le seuil de 2 % de R&T, les États membres devraient dépenser 725 millions d'euros supplémentaires.

Une autonomie à renforcer

Il est dommage que l'AED ne fournisse pas des données détaillant la provenance des équipements achetés. L'Agence a néanmoins semblé regretter que les dépenses consacrées à des programmes européens en commun n'excèdent pas les 18 % du total des achats d'équipements de défense. Et ce en dépit d'une une hausse par rapport aux 11 % de 2020. « Trop peu est dépensé en coopération, a estimé le directeur de l'AED, Josep Borrell, cité dans le communiqué de l'AED. À mesure que les États membres augmentent leurs dépenses de défense, la coopération doit désormais devenir la norme. (...) Dépenser seul ne suffit pas, nous devons faire mieux, et cela signifie le faire ensemble. C'est le seul moyen d'équiper efficacement les forces armées européennes pour les défis à venir ».

Dans le cadre de la coopération structurée permanente (CSP), les pays européens se sont pourtant engagés à consacrer 35 % de leurs achats dans des programmes européens réalisés en coopération. Un engagement qui reste « hors de portée » et qui « nécessitera de presque doubler les investissements actuels dans ce domaine » pour atteindre le montant de 15,1 milliards d'euros. En 2021, les États membres ont alloué « un montant record » de 7,9 milliards d'euros à des projets européens en commun. Soit près du double par rapport aux 4,1 milliards d'euros enregistrés en 2020.