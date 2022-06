Défense : est-on vraiment entré dans une nouvelle ère ?

Le constat d'Hubert Védrine est sans appel : "ce que nous vivons pulvérise beaucoup de visions et d'illusions européennes". Il évoque un "choc énorme", qui a occasionné le réveil de "l'esprit de défense" dans la sphère européenne, à l'image du fonds spécial de 100 milliards d'euros pour l'armée allemande, ou encore de la levée de l'opt-out (option de retrait) du Danemark pour revenir dans le giron de la défense européenne. "Les Européens sont en train de ré-atterrir dans le monde réel", assure-t-il.

De nouveaux concepts dans l'approche militaire

Un réveil qui ne doit cependant pas occulter les obstacles et les réticences auxquels le concept de défense européenne s'est heurté au cours des dernières décennies, et sa place face à l'OTAN et en particulier aux Etats-Unis. L'ancien ministre des Affaires étrangères prévient : c'est le moment ou jamais d'analyser les obstacles de fond pour avancer.

Côté militaire, il faut "mesurer les conséquences sur la manière de faire la guerre", indique le général Autellet. La priorité est donnée aux nouveaux champs de conflictualité (cyber, spatial, informationnel...), avec de nouveaux concepts et de nouvelles doctrines. Une nouvelle approche déclinée par le chef d'état-major des armées, qui avait présenté en octobre 2021 la feuille de route de l'armée française, intitulée "gagner la guerre avant la guerre". Occuper les nouveaux champs de conflictualité avant les engagements physiques, "et si on doit y aller, être prêts à y aller", explique le général Autellet.

Le numérique, enjeu crucial

"Le domaine conventionnel est toujours aussi important, mais il est augmenté et rendu encore plus efficace par le numérique", expose Michael Schoellhorn. Le patron d'Airbus Defence & Space est rejoint dans son propos par le PDG de Thales. Selon Patrice Caine, "le numérique, c'est déjà parti", mais il faut prévoir "le coup d'après du coup d'après", à savoir le quantique, pour démultiplier les capacités de calcul. Pour le général Autellet, il faut tirer "toutes les possibilités" du monde numérique, qui est devenu une priorité du ministère des armées.

Pour Patrice Caine, "la prise de conscience elle est là. Sur quoi elle va déboucher, on ne sait pas encore. D'un point de vue industriel, il n'y a quasiment pas d'impact à très court terme. [...] L'enjeu est plutôt sur l'impact à moyen/long terme. J'ai envie de croire que ça va déboucher sur une augmentation graduelle et continue des budgets de défense". Le général Autellet évoque un "changement de paradigme" alors qu'Hubert Védrine appelle à "agir à tous les niveaux, pour que les Européens deviennent plus réalistes, moins prétentieux, pas moins ambitieux ni moins exigeants".