Défense, sécurité, espace : les trois clés de la résilience de Thales en 2020

Pour beaucoup d'industriels duaux, 2020 est l'année où les activités de défense ont été un formidable antidote à la crise brutale et violente qui a secoué le secteur aéronautique civil. Et Thales a pu apprécier à nouveau tout le charme de ses activités de défense, qui lui ont permis de passer sans trop de casse le cap de 2020, année maléfique pour tant d'entreprises. C'est également le cas du du secteur Identité & Sécurité numériques, qui a enregistré des commandes en hausse de 18% l'année dernière, et, à un degré moindre, le spatial, qui a apporté de très belles satisfactions commerciales à Patrice Caine, qui a toujours défendu cette activité comme cœur de métier au sein de son groupe.

Pour autant, Thales a été contraint de faire une pause dans sa folle croissance lors de ces dernières années, crise du Covid-19 oblige. Ainsi les prises de commandes sont en légère baisse de 3% à 18,5 milliards d'euros. Mais le book-to-bill (ratio commandes...