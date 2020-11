Lutte anti-mines (SLAMF) : quelques mines encore à désamorcer entre Thales et ECA Group

Pour Thales, l'essentiel est acquis avec la signature du contrat d'acquisition de huit systèmes autonomes de déminage (quatre pour la France, quatre pour le Royaume-Uni), un programme porté par le groupe d'électronique des deux côtés de la Manche. Pour autant, les relations entre Thales et un de ses principaux fournisseurs du contrat SLAMF, ECA Group, sont tendues. Pourquoi ? Les propositions que font les deux groupes aux clients (Marine nationale et Royal Navy) sont pour le moment divergentes. Au point que le député LR Charles de la Verpillière, co-auteur d'un rapport sur le bilan des accords de Lancaster House, a regretté que "la question du drone sous-marin (fourni par ECA Group, ndlr) reste ouverte".

Si les relations entre Naval Group et Thales se sont apaisées avec le changement de gouvernance à la tête du groupe naval, celles entre le groupe électronique et ECA Group restent encore compliquées. Notamment en raison des suites du contrat obtenu par Naval Group et ECA en Belgique et aux Pays-Bas aux dépens de Thales à l'issue d'une bataille féroce comme seuls...