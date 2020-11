Frégates allemandes MKS 180 : Thales signe un mégacontrat de 1,5 milliard d'euros

Damen Schelde Naval Shipbuilding et Thales ont signé mardi un contrat de 1,5 milliard d'euros pour le développement, la fourniture et l'intégration du système de mission et de combat de l'électronicien à bord des quatre nouvelles frégates multimissions (MKS 180) de la Marine allemande. "C'est le troisième plus grand contrat de l'histoire du groupe", s'est réjoui pour sa part le PDG de Thales, Patrice Caine. Les deux plus importantes commandes du groupe sont le Rafale en Inde et les frégates multimissions FREMM en France.

Ce contrat inclut le système de gestion de combat Tacticos et le système de conduite de tir...