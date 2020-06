Dissuasion nucléaire : le M51 bon pour le service sur "Le Téméraire"

Le système d'armes du SNLE "Le Téméraire" couplé au missile balistique stratégique M51 est validé en conditions opérationnelles lors d'un essai sans charge nucléaire. C'est une bonne nouvelle pour la souveraineté de la France, qui a procédé avec succès le 12 juin 2020 au lancement d'un missile M51 par le sous-marin nucléaire lanceur d'engins (SNLE) Le Téméraire depuis la baie d'Audierne (Finistère). Le missile M51 équipe dorénavant tous les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins en service, qui sont basés à l'Ile-Longue "Le Triomphant" entré en service actif en 1997, "Le Téméraire" en 1999, "Le Vigilant" en 2004 et "Le Terrible" en 2010. Les 4 SNLE patrouillent successivement pour assurer la permanence à la mer de la dissuasion nucléaire et assurent le volet invisible de la dissuasion française. Ils sont regroupés au sein de la Force océanique stratégique (FOST).



"Le missile a été suivi tout au long de sa phase de vol par les radars. La zone de retombées se situe en Atlantique Nord à plusieurs centaines de kilomètres de toute côte", a précisé le ministère des Armées.

Cet essai a été effectué sans charge nucléaire et dans le strict respect des engagements internationaux de la France, a expliqué le ministère. Le M51 a été suivi tout au long de son vol par les moyens du centre d'expertise DGA Essais de missiles, dont le navire d'essais et de mesures Monge opéré par la Marine nationale. Ce tir valide la capacité opérationnelle du système d'arme global du SNLE Le Téméraire et "démontre à nouveau l'excellence de la haute technologie que les industries françaises mettent en œuvre dans ce domaine", a souligné le ministère.