Et maintenant Photonis va enfin pouvoir prendre son envol avec HLD

Et le fonds HLD va finalement mettre la main sur Photonis en vente depuis plus de 18 mois, comme l'ont révélé Les Échos. Une compétition où le fonds dirigé par l'ancien patron de Wendel Jean-Bernard Lafonta s'est retrouvé in fine sans rival puisque, dernier coup de théâtre sur un dossier qui n'en a pas manqué, PAI n'a finalement pas déposé d'offre au tout dernier moment. Avec une affaire conclue entre 370 et 380 millions d'euros, HLD fait une très bonne affaire en acquérant Photonis, qui ne demande qu'à prendre son envol. Loin, très loin du montant proposé par...