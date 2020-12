Photonis : l'Etat met un veto définitif au rachat par Teledyne

C'est non. L'État français a définitivement fermé la porte de Photonis à Teledyne, qui souhaitait racheter cette PME, en raison de son caractère stratégique. L'État français a considéré qu'il n'avait "pas les garanties suffisantes" pour "assurer la protection des actifs stratégiques" de Photonis "sur la durée" au regard des "engagements et des propositions qui ont été pris" par Teledyne, indique-t-on au cabinet de la ministre des Armées Florence Parly. Le gouvernement a enfin osé dire non à un groupe américain, qui est pourtant un des fournisseurs du ministère des Armées et emploie environ 850 salariés en France. Après une première offre à 510 millions d'euros, Teledyne avait ensuite revu cet automne la valorisation de Photonis à la baisse : une décote de 15%, soit 425...